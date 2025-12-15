Vilniuje girtas vairuotojas rėžėsi į du automobilius

Kaip pranešė policija, avarija įvyko sekmadienio vakarą, apie 19.16 val., Ateities ir Baltupio gatvių sankryžoje.
Automobilis „Opel“, vairuojamas neblaivaus (2,58 prom.) vyro, gimusio 1984 metais, kliudė du automobilius.
Dar vieną avariją sostinėje ryte sukėlė taip pat neblaivi vairuotoja.
Galimai apie 8.25 val. Rygos gatvėje automobilis BMW, vairuojamas moters, gimusios 1985 metais, kliudė automobilį „Audi“. Automobilio vairuotojai nustatytas 2,11 prom. neblaivumas.
Dar vienas neblaivus vairuotojas apie 8.20 val. buvo nustatytas Čiobiškio ir Buivydiškių gatvių sankryžoje – neblaivus (1,72 prom.) vyras, gimęs 1964 metais, vairavo automobilį „Citroen C4“.
Visiems vairuotojams pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vairavimo išgėrus.
