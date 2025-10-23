 Vilniuje – įtariamo narkotikų platintojo smūgiai policininkui

Vilniuje – įtariamo narkotikų platintojo smūgiai policininkui

2025-10-23 11:30
BNS inf.

Vilniuje, Jonažolių gatvėje, įtarus narkotinių medžiagų platinimu antradienio vakarą sulaikomas jaunas vyras aktyviais veiksmais priešinosi ir sužalojo pareigūną, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

Vilniuje – įtariamo narkotikų platintojo smūgiai policininkui / Asociatyvi Artūro Morozovo nuotr.

