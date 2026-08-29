 Vilniuje įvykdytos dvi vagystės iš įmonių, žala – 75 tūkst. eurų

Vilniuje įvykdytos dvi vagystės iš įmonių, žala – 75 tūkst. eurų

2026-08-29 12:41
BNS inf.

Vilniuje užfiksuotos dvi vagystės iš įmonių patalpų, šeštadienį pranešė policija.

<span>Vilniuje įvykdytos dvi vagystės iš įmonių, žala – 75 tūkst. eurų</span>
Vilniuje įvykdytos dvi vagystės iš įmonių, žala – 75 tūkst. eurų / Asociatyvi 123rf.com nuotr.

Teisėsaugos duomenimis, rugpjūčio 28  d. rytą, prieš 8 val., Meistrų gatvėje Vilniuje pastebėta, jog išlaužus sandėlio durų spyną buvo įsibrauta į bendrovės patalpas. Iš jų nenustatyti asmenys pavogė 15 tūkst. eurų. 

Kiek vėliau, apie 9.30 val., sostinės pareigūnai sulaukė pranešimo apie dar vieną vagystę. Astikų gatvėje pastebėta, kad nupjovus vartų spyną iš įmonės buvo pavogti du traktoriai (krautuvai). Nukentėjusieji patirtą nuostolį įvertino 60 tūkst. eurų.

Dėl įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.

Šiame straipsnyje:
vagystė
vagystė iš įmonės
apvogta įmonė

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