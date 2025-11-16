Vilniuje pavogė garso aparatūrą, nuostolis – 40 tūkst. eurų

Pasak teisėsaugos, kad įvykdyta vagystė pastebėta šeštadienio naktį, apie 3 val.
Pirminiais duomenimis, garso aparatūra buvo pavogta išlaužus patalpų durų spyną.
Nuostolis siekia 40 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
