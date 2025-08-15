 Vilniuje pavogtas apynaujis automobilis

2025-08-15 09:17
BNS inf.

Vilniuje pavogtas apynaujis automobilis, nuostolis – 28,5 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

Anot jo, ketvirtadienį prieš vidurdienį K. Borutos gatvėje pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Toyota RAV4“, pagamintas 2024 metais.

Nuostolis – 28 tūkst. 500 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

