Vilniuje pavogtas apynaujis automobilis

Anot jo, ketvirtadienį prieš vidurdienį K. Borutos gatvėje pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Toyota RAV4“, pagamintas 2024 metais.
Nuostolis – 28 tūkst. 500 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
