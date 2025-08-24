Vilniuje – pavojingas gaisras: gyventojai įspėti neiti į lauką

Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas, pranešimo apie gaisrą sulaukta sekmadienio rytą, apie 6.41 val.
„Toksika“ Vilniaus aikštelės teritorijoje dega sunkvežimis su kroviniu, su ličio baterijomis. Šiuo metu gaisras gesinamas“, – sakė jis.
Įvykio vietoje šiuo metu dirba keturios autocisternos, automobilinės kopėčios, štabo automobilis, cheminių gelbėjimo darbų automobilis.
Dėl gaisro „Toksikos“ atliekų aikštelėje sekmadienio rytą į vilniečių telefonus buvo išsiųsti PAGD pranešimai, perspėjantys apie oro taršą.
Gyventojams rekomenduojama vengti buvimo gryname ore bei uždaryti namų langus.
Gaisras lokalizuotas
Kaip sekmadienio rytą pranešė pati įmonė, gaisras atliekų aikštelėje buvo lokalizuotas apie 7 val.
„Toksikos“ Vilniaus padalinyje, esančiame Kuro g., užsidegė ličio baterijos. Jos buvo sukrautos į sunkvežimį ir pirmadienį turėjo būti išvežtos galutiniams tvarkytojams. Gaisras užfiksuotas 6.30, atvykus gaisrininkams, lokalizuotas apie 7 val. Ugnis neišplito“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė įmonė.
Pasak „Toksikos“, nukentėjusių žmonių nėra, gaisro gesinimui naudotas vanduo į gamtą nepateko, jis surinktas į įmonės rezervuarus.
Preliminariu aplinkosaugos specialistų vertinimu, žalos aplinkai nepadaryta.
NVSC: dūmai gali būti pavojingi sveikatai
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras sekmadienį gyventojus taip pat įspėjo, kad gaisro dūmai gali pavojingi sveikatai.
„Degdamos cheminės medžiagos išskiria nuodingas, kvėpavimo takus dirginančias dujas“, – pranešime teigė NVSC.
NVSC taip pat paragino arčiau įvykio vietos gyvenančius vilniečius neiti į lauką, likus namuose neatidarinėti langų ir durų, išjungti rekuperacijos ar vėdinimo sistemas, o pasijutus prastai nedelsiant kreiptis į medikus
