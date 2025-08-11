 Vilniuje sulaikytas ginkluotas vyras, grasinęs nužudyti žmogų

Vilniuje sulaikytas ginkluotas vyras, grasinęs nužudyti žmogų

2025-08-11 09:46
BNS inf.

Vilniuje, Jeruzalės gatvėje esančio daugiabučio namo kieme, kilus konfliktui, vyriškis galimai pneumatiniu ginklu grasino vyrui, pirmadienį pranešė sostinės policija.

Vilniuje sulaikytas ginkluotas vyras, grasinęs nužudyti žmogų / Asociatyvi freepik.com nuotr.

