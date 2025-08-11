Vilniuje sulaikytas ginkluotas vyras, grasinęs nužudyti žmogų

Konfliktas įvyko sekmadienį, apie 16.20 valandą. Nukentėjusiųjų nėra. Ginklas paimtas.
Įtariamasis, gimęs 1988 metais, uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti.
Vilniuje, Jeruzalės gatvėje esančio daugiabučio namo kieme, kilus konfliktui, vyriškis galimai pneumatiniu ginklu grasino vyrui, pirmadienį pranešė sostinės policija.
Konfliktas įvyko sekmadienį, apie 16.20 valandą. Nukentėjusiųjų nėra. Ginklas paimtas.
Įtariamasis, gimęs 1988 metais, uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti.
Naujausi komentarai