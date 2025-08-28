 Vilniuje sumuštas nepilnametis

Vilniuje sumuštas nepilnametis

2025-08-28 09:17
BNS inf.

Vilniuje nepilnametis paauglys sumušė bendraamžį, ketvirtadienį pranešė policija.

Vilniuje sumuštas nepilnametis / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Tiek įtariamasis, tiek nukentėjusysis yra gimę 2011 metais.

Anot policijos, muštynės kilo po žodinio konflikto negyvenamame name Bubilo gatvėje.

Nukentėjusysis po medikų apžiūros gydomas ambulatoriškai.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

