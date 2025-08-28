Vilniuje sumuštas nepilnametis

Tiek įtariamasis, tiek nukentėjusysis yra gimę 2011 metais.
Vilniuje nepilnametis paauglys sumušė bendraamžį, ketvirtadienį pranešė policija.
Tiek įtariamasis, tiek nukentėjusysis yra gimę 2011 metais.
Anot policijos, muštynės kilo po žodinio konflikto negyvenamame name Bubilo gatvėje.
Nukentėjusysis po medikų apžiūros gydomas ambulatoriškai.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
