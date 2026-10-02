Žmones iš miego pakėlė garsus sprogimas: iš automobilio beveik nieko neliko

„Tai visų pirma tiesiog bėgome žiūrėti, nieko nespėjome pagalvoti. Tiesiog žiūrime, vyras nubėgo pirmas pažiūrėti“, – pasakojo moteris.
„Pagalvojau, gal fejerverkus kas leidžia ar sprogdina. Būna, vaikai po langais taip daro“, – sakė kita moteris.
„Garso kažkaip nepamenu didelio, bet prisimenu, kai atsikėliau, kad buvo labai daug šviesų. Taip ir sužinojome apie gaisrą“, – pasakojo vyras.
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Apie pirmą valandą nakties Čiobiškio gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, visiškai supleškėjo „Mercedes“ automobilis – iš jo beveik nieko neliko. Liepsnos persimetė į šalia stovėjusias mašinas. Stipriai apdegė BMW, apgadinti „Škoda“ ir „Volkswagen Passat“ automobiliai.
„Ugniagesiai gelbėtojai gaisrą užgesino mažiau nei per valandą“, – sakė ugniagesių atstovė.
Anot ugniagesių, pavyko išvengti dar didesnio gaisro ir išgelbėti kitus šalia stovėjusius automobilius.
„Aš tai girdėjau. Kadangi po mano langais, tai girdėjau tokį sprogimą. Iš karto nuėjau pažiūrėti į balkoną ir pamačiau apačioje vienoje mašinoje liepsnas“, – pasakojo moteris.
„Mes pamatėme vieną baltą mašiną, apimtą liepsnų. Norėjome jau kažkam skambinti, bet po kelių minučių pasirodė ugniagesiai“, – sakė vyras.
„Naktį girdėjome didžiulį sprogimą. Kai miegojau, kažkur be penkiolikos pirmą nakties išgirdome didelį sprogimą ir pamatėme, kad dega mašina. Šalia vos neužsidegė kita, pradėjo degti“, – pasakojo praeivė.
Policijos duomenimis, gaisras sukeltas tyčia – „Mercedes“ buvo padegtas. Vienas daugiabučio gyventojų anonimiškai parodė vaizdo įrašą, kaip užsidegė šis automobilis. Vaizdo įraše matyti, kad vidury nakties atėjo vyras, apipylė automobilį neaiškiu skysčiu, jį padegė ir pabėgo iš įvykio vietos.
„Jau matėme, kad pagrindinė mašina degė atvira liepsna, o po kiek laiko užsidegė ir šalia esanti“, – sakė moteris.
Jau matėme, kad pagrindinė mašina degė atvira liepsna, o po kiek laiko užsidegė ir šalia esanti.
„Jau buvo gili naktis, tai nesudomino išeiti, bet baisoka buvo, nes labai arti atrodė. Dabar supratau, kas čia yra“, – pasakojo kita moteris.
Pareigūnai įtariamo padegėjo vis dar ieško.
„Asmeniui gresia baudžiamoji atsakomybė – bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų“, – sakė VPK komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja.
Šiais metais ugniagesiai jau sulaukė daugiau nei 750 pranešimų apie degančias transporto priemones. Dažniausiai tokie gaisrai kilo didžiuosiuose miestuose.
(be temos)