Lyderių pozicijos nesikeičia: klaipėdiečiai jau surinko 179 šimtukus

2025-07-11 10:15
Asta Dykovienė

Paskelbus dalies brandos egzaminų rezultatus, paaiškėjo, kad klaipėdiečiai jau surinko 179 šimtukus. Daugiausiai jų pelnė „Ąžuolyno“ gimnazijos, Klaipėdos licėjaus ir Vydūno gimnazijos abiturientai. Šiemet labiausiai egzaminai nenusisekė „Žaliakalnio“ gimnazistams.

Papildymas: kitą savaitę bus paskelbti užsienio kalbų, chemijos ir technologijų egzaminų rezultatai. / J. Lasauskaitės nuotr.

Klaipėdoje šiais metais lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą A lygiu laikė 1 228 abiturientai, 9 moksleiviai įvertinti 100 balų, 99 abiturientams šio egzamino išlaikyti nepavyko.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą B lygiu laikė 770 moksleivių, aukščiausio įvertinimo negavo nė vienas laikiusiųjų, iš jų net 237 egzamino neišlaikė.

Matematikos egzaminą A lygiu laikė 839 klaipėdiečiai, iš jų kas dešimtas pelnė šimtuką, o dar kas dešimtas šio egzamino neišlaikė.

Matematikos egzaminą B lygiu laikė 636 moksleiviai, iš jų 6 gavo šimtukus, 282 abiturientai šio egzamino neišlaikė.

Istorijos egzaminą laikė 535 klaipėdiečiai, 38 iš jų įvertinti 100 balų, 29-iems egzaminas nepavyko.

Biologijos egzaminą laikė 586 moksleiviai, gauta 16 šimtukų, 58 egzamino neišlaikė.

Geografiją laikė 419 klaipėdiečių abiturientų, 18-a jų įvertinti aukščiausiu balu, 15-ai egzaminas nepasisekė.

Šiemet pirmąkart laikytas ekonomikos ir verslumo egzaminas, jį pasirinko 237 moksleiviai, 8 pelnė šimtukus, 23 neišlaikė.

Šiais metais, kaip ir ankstesniais, tarp geriausiųjų – „Ąžuolyno“ gimnazistai, kurie iš viso pelnė 97 šimtukus – už lietuvių kalbą ir literatūrą – 5, už matematiką – 48, už istorijos egzaminą – 21, už biologiją – 5, o už geografijos ir ekonomikos bei verslumo egzaminus gavo po 6 šimtukus.

„Ąžuolyno“ gimnazijoje nebuvo nė vieno moksleivio, kuris neišlaikė bent vieno egzamino.

Tokių nebuvo ir Klaipėdos licėjuje, kurio abiturientų rezultatai taip pat yra išskirtiniai, šios mokyklos moksleiviai pelnė 32 šimtukus. Dviejų licėjaus tarptautinio bakalaureato abiturientų pasiekimai – taip pat išskirtiniai: Emilijus Latakas pelnė šešis šimtukus, o Faustas Stadalninkas – penkis.

12 šimtukų už egzaminus surinko Vydūno gimnazijos gimnazistai.

Prasčiausiai egzaminai nusisekė „Žaliakalnio“ gimnazijos moksleiviams, čia net 117 abiturientų neišlaikė egzaminų.

Šioje rusakalbių gimnazijoje vien lietuvių kalbos ir literatūros B lygio egzamino iš 87 abiturientų neišlaikė 50.

Kitą savaitę bus paskelbti užsienio kalbų, chemijos ir technologijų egzaminų rezultatai, tad bendra statistika dar keisis.

Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.

Teisybės dėlei
Sakot "Ąžuolynas " vykdo atranką,todėl geri rezultatai. Žinoma, lodoriai ir tinginiai nukrenta. Bet " Ąžuolyne " mokytojai moko!!!, yra sukuriama mokymąsi skatinanti aplinka ir reikalaujama mokytis!! Taigi galima pasirodo šiais laikais VISUS egzus išlaikyti, jei VAIKAS MOKOSI, O MOKYTOJAI MOKO!! Vaikai dauguma tinginiai, tiktokiniai vergai. Auga besmegenių karta, oi bus ateityje..
Ups
Kas sekantis kovoti dėl kažko prie Seimo.... pagražinti pažymiai dar niekam nepadarė nieko gero....
Brigita
Džiaugiuosi abiturientų pasiekimais, tačiau norėtųsi objektyvesnio vertinimo. Tokios mokyklos kaip „Ąžuolyno“ gimnazija vykdo griežtą mokinių atranką, todėl jų rezultatai natūraliai aukštesni. Tuo tarpu tokios mokyklos kaip „Žaliakalnio“ gimnazija priima visus mokinius, nepriklausomai nuo ankstesnių akademinių pasiekimų. Lyginti šias mokyklas vien pagal šimtukų skaičių – nėra teisinga nei mokyklų bendruomenėms, nei mokiniams. Tokie palyginimai be konteksto formuoja neteisingą įspūdį, tarsi vienos mokyklos „geros“, o kitos – „blogos“, nors iš tiesų jos tiesiog vykdo skirtingas misijas. Vertėtų daugiau dėmesio skirti ne tik rezultatų kiekybei, bet ir pažangai, kurią padaro kiekvienas mokinys.
