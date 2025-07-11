Lyderių pozicijos nesikeičia: klaipėdiečiai jau surinko 179 šimtukus

Klaipėdoje šiais metais lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą A lygiu laikė 1 228 abiturientai, 9 moksleiviai įvertinti 100 balų, 99 abiturientams šio egzamino išlaikyti nepavyko.
Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą B lygiu laikė 770 moksleivių, aukščiausio įvertinimo negavo nė vienas laikiusiųjų, iš jų net 237 egzamino neišlaikė.
Matematikos egzaminą A lygiu laikė 839 klaipėdiečiai, iš jų kas dešimtas pelnė šimtuką, o dar kas dešimtas šio egzamino neišlaikė.
Matematikos egzaminą B lygiu laikė 636 moksleiviai, iš jų 6 gavo šimtukus, 282 abiturientai šio egzamino neišlaikė.
Istorijos egzaminą laikė 535 klaipėdiečiai, 38 iš jų įvertinti 100 balų, 29-iems egzaminas nepavyko.
Biologijos egzaminą laikė 586 moksleiviai, gauta 16 šimtukų, 58 egzamino neišlaikė.
Geografiją laikė 419 klaipėdiečių abiturientų, 18-a jų įvertinti aukščiausiu balu, 15-ai egzaminas nepasisekė.
Šiemet pirmąkart laikytas ekonomikos ir verslumo egzaminas, jį pasirinko 237 moksleiviai, 8 pelnė šimtukus, 23 neišlaikė.
Šiais metais, kaip ir ankstesniais, tarp geriausiųjų – „Ąžuolyno“ gimnazistai, kurie iš viso pelnė 97 šimtukus – už lietuvių kalbą ir literatūrą – 5, už matematiką – 48, už istorijos egzaminą – 21, už biologiją – 5, o už geografijos ir ekonomikos bei verslumo egzaminus gavo po 6 šimtukus.
„Ąžuolyno“ gimnazijoje nebuvo nė vieno moksleivio, kuris neišlaikė bent vieno egzamino.
Tokių nebuvo ir Klaipėdos licėjuje, kurio abiturientų rezultatai taip pat yra išskirtiniai, šios mokyklos moksleiviai pelnė 32 šimtukus. Dviejų licėjaus tarptautinio bakalaureato abiturientų pasiekimai – taip pat išskirtiniai: Emilijus Latakas pelnė šešis šimtukus, o Faustas Stadalninkas – penkis.
12 šimtukų už egzaminus surinko Vydūno gimnazijos gimnazistai.
Prasčiausiai egzaminai nusisekė „Žaliakalnio“ gimnazijos moksleiviams, čia net 117 abiturientų neišlaikė egzaminų.
Šioje rusakalbių gimnazijoje vien lietuvių kalbos ir literatūros B lygio egzamino iš 87 abiturientų neišlaikė 50.
Kitą savaitę bus paskelbti užsienio kalbų, chemijos ir technologijų egzaminų rezultatai, tad bendra statistika dar keisis.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
