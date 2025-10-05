Dėl žavių „lapučių“ – į Japoniją: derybos truko net metus

Šiandieną Rita ne tik profesionali jų augintoja, bet ir veisėja. Tam, kad savo veislyną praturtintų naujomis genetinėmis linijomis, drąsi kaunietė nepabijojo vykti net į tolimąją Japoniją. Tiesa, gauti dvi žavias katytes iš japonų veisėjos buvo iš tiesų sunku, mat japonė surengė tikrą atranką ir norėjo įsitikinti, kad Rita bus verta jos augintinių.
Pamilo iš pirmo žvilgsnio
Kauno jėzuitų gimnazijoje R. Janavičienės mokiniai laukia pamokose, kur jiems dėsto chemiją, o po darbo namuose ją pasitinka gausus būrys Somalio kačių. Janavičių namuose gyvena 6 suaugę Somalio katės. Ritos veislynas gyvena pagausėjimo nuotaikomis – iš vardu katytė Jasmine susilaukė keturių mažylių. Jiems spalio 5 d. sueis du mėnesiai. Į naujus namus jie išvažiuos sulaukę 4 mėnesių.
Pirmą kartą Somalio kates Rita pamatė kačių veislių knygoje. Toji knyga jos rankose atsidūrė maždaug 1990 metais. Moteris neslepia, šios katės buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Tačiau anuomet tokią katę atsivežti į Lietuvą buvo sunkiai įkandama svajonė. Vienas kačiukas kainavo apie 10 tūkst. Jungtinių Valstijų dolerių.
„Man tai buvo nereali pinigų suma. Tikrai sau to negalėjau leisti. Reikėjo ilgokai palaukti, kol jos apsigyveno pas mane“, – plačiai šypsosi pasakodama Rita.
Be klubo užtarimo – sudėtinga
Pirmoji Ritos Somalio katytė atvyko iš Lenkijos, Varšuvos. Katytė vardu Ifė, tačiau namuose ją šeimyna praminė Konk. Patinėlįį Charlie Brown, kurį namuose šaukia tiesiog Čarliu, Rita nusižiūrėjo Suomijoje.
Tiesa, gauti Somalio kačiukus be vietos kačių mylėtojų pagalbos – sudėtinga. Nors teko kačiukų palaukti, Rita apsišarvavo kantrybe ir laukė kol atsiras jai skirtasis. Turėdama žavią Somalių porelę, veisėja panoro įvesti naują genetinę liniją. Naujų kačių ji nusprendė ieškoti tekančios saulės šalyje.
Derybos – ilgos ir sunkios
Apie Somalio veislės kačių veislyną Tokušimoje Rita sužinojo iš lenkų veisėjo. „Tada pamačiau, kad jų kačiukai tikrai labai gražūs. Mano dukra gyvena Japonijoje, todėl nusprendžiau pabandyti“, – nepabijojo surizikuoti veisėja iš Kauno.
„Kadangi esu iššūkių žmogus, man visada reikia to, kas sudėtinga“, – šypsosi R. Janavičienė.
Kelias, kurį Ritai teko nueiti siekiant gauti šias mažyles, išties buvo pilnas išbandymų. Derybos dėl kačiukų tęsėsi bemaž metus, o japonų veisėja surengė savotišku egzaminu virtusią atranką.
Moteris netruko suprasti, kad derybos – užtruks. Procesas tęsėsi ne tik todėl, kad japonų veisėją reikėjo įtikinti, kad Rita puikiai pasirūpins jos veislyno augintinėms, bet ir sutvarkyti šūsnį dokumentų.
„Į Japoniją įvežti ir išvežti gyvūnus – labai sudėtinga. Reikėjo sutvarkyti daugybę dokumentų, ten taisyklės labai griežtos. Tam reikėjo ruoštis labai ilgai. Viskas užtruko maždaug metus. Mes su japone pradėjome bendrauti prieš Kalėdas, o ji mums ištarė „gerai“ tik kitų metų rugsėjį“, – iššūkiu virtusias derybas dėl Somalio katyčių prisimena kaunietė.
Nemažai apribojimų
Rita pirmiausia japonei turėjo įrodyti, kad ji – žodžio žmogus ir laikosi susitarimo. Vėliau veisėja paprašė Ritos atsiųsti katino, kuris pretendavo būti katyčių „jaunikiu“, nuotraukas. Palaiminusi katinėlį, po to ji panoro pamatyti Ritos kačių veisimo kambarius. Pastarųjų ji neturėjo ir mandagiai paaiškino, kad visos katės – šeimos nariai ir jos miega kartu su šeimininkais.
„Aš jai siunčiau savo namų vaizdo įrašus, kuriuose ji aiškiai galėjo matyti, kaip katės karstosi draskyklėje ir miega mano lovoje. Manau, tai suveikė labiausiai. Tada ji teiravosi, kiek laiko aš žadu laikyti iš jos parsivežtas mergaites ir koks jų likimas bus, kai šios baigs veisimo karjerą. Aš ją patikinau, kad jos visą savo gyvenimą praleis su manimi, parduoti ar atiduoti neketinu, juk tai mano šeimos nariai“, – derybų užkulisius dėl išskirtinių kačių atskleidžia R. Janavičienė.
Savaime suprantama, kad teko pasirašyti ir pirkimo-pardavimo sutartį. Joje – ir gana griežti apribojimai. Pavyzdžiui, Rita be japonės veisėjos leidimo negali niekam parduoti kačiuko veisimui. Maža to, jai uždrausta šių katyčių palikuonis parduoti į Kiniją, Rusiją, Japoniją ir pan.
Praėjus visus išbandymus ir galiausiai sukirtus rankoms – Rita savo rankose jau laikė dvi žavias 10 mėnesių katytes Jasmin ir Bela.
„Kai jau atvykau pasiimti katytes, japonė man tiesiai šviesiai pasakė, kad jei pirmoji užklausa būtų atėjusi iš manęs, o ne iš japono, kuris yra mano dukros draugas – ji net nebūtų svarsčiusi mano kandidatūros“, – jai ištartus žodžius prisimena pašnekovė.
Pirmos dienos – pol lova
Skrydis iš Tokušimos į Lietuvą praėjo sklandžiai.
„Žinojau, kad nei viena japonų aviakompanija neleidžia skraidinti gyvūnų lėktuvo salone, todėl aš rinkausi suomių oro linijas. Katės parskrido be jokių problemų“, – prieš dvejus metus į Lietuvą atsiskraidintomis augintinėms džiaugiasi Rita.
Pirmosios dienos „japonėms“ Kaune buvo gana neramios – katytės pirmąsias dienas praleido pasislėpusios po lova.
„Jos atsidūrė visai kitoje pasaulio pusėje. Čia visai kita aplinka, kvapai. Mes, žmonės, turime savo kūno kvapą, mes jo nejaučiame, bet gyvūnai jį labai gerai užuodžia. Joms buvo daug pokyčių, todėl natūralu, kad adaptacija užtruko. Naujai atvykusios katės senbuvių nematė, jas tik užuodė. Kai jau leidome susipažinti – susibičiuliavo lengvai“, – įspūdžiais, parsivežus išsvajotas augintines, dalijasi R. Janavičienė.
Somalio katės yra labai draugiškos, meilios ir socialios. Jos puikiai sutaria su vaikais, šunimis. Rita šių kačių nerekomenduoja auginti tik ieškantiems ramios katės.
Nerekomenduoja tik vienu atveju
Viena „japoniukė“ iškart kaip šeimininką išsirinko Ritos vyrą. Jiedu tapo neišskiriami: kartu dirba, žiūri televizorių, miega.
„Jeigu man reikia atlikti jai grožio procedūras, ateinu pas vyrą ir prašau: pagauk savo draugę. Ji prisileidžia mane, leidžia būti glostoma, bet jeigu jaučia, kad man reikės ją paimti – būtinai 10 kartų apibėgs aplink stalą. O kita trinasi aplink mane, murkia, gniaužo letenėlėmis. Ji labai meili“, – dalijasi pašnekovė.
Pasak veisėjos, Somalio katės yra labai draugiškos, meilios ir socialios. Jos puikiai sutaria su vaikais, šunimis. Rita šių kačių nerekomenduoja auginti tik ieškantiems ramios katės. „Šios katės visur pilna. Jos visur šokinėja, laipioja, tai be galo smalsios, šoklios katės“, – priduria ji.
Lengvai dresuojamos
Šios veislės atstoves taip pat nesunku įpranti ir prie petnešėlių, pavadėlio, todėl nereikėtų nustebti pamačius šias žavias „laputes“ išdidžiai vaikštinėjant Kauno gatvėmis.
„Mes pamažu pratiname nuo mažens prie pavadėlio, kad apsiprastų. Mano vienas katinukas, kuris iškeliavo gyventi į naujus namus Kaune, šią vasarą leido Latvijos pajūryje ir smagiai su šeimininkais vaikštinėjo su pavadėliu prie jūros“, – savo išleistais kačiukais didžiuojasi pašnekovė.
Be to, Somalio katės – itin lengvai dresuojamos. „Mano katės žino, kad kai grįžtame namo – jos visada gauna skanėstų – šaltyje džiovintos mėsytės. Žinokite, jeigu neturime laiko skanėsto patiekti – kyla konfliktinė situacija. Jos pasipiktinę laksto iš paskos“, – nusijuokia Rita.
Viena iš jos mažylių, kuri dienas jau leidžia naujoje šeimoje, netgi išmoko pati atsidaryti langą, kai šis paliekamas mikroventiliacijos pozicijoje. „Dabar jos šeimininkė niekuomet taip langų nepalieka, nes pati katytė juos atsidarė“, – tvirtina pašnekovė.
Gardžiuojasi jautiena
Savo žaviąsias laputes Rita maitina žalia mėsa – jautiena. Jų racioną taip pat papildo vitaminais, mineralais. Kačiukus, prieš iškeliaujant į naujus namus, įpratina ėsti ir sausą maistą.
Kates ji maudo prieš kiekvieną parodą, tačiau jei Somalio katė auginamų namų džiaugsmui – maudytis jo nereikia. Nebent jos kailis kuo nors išsitepa.
„Bet jeigu nusprendžiama kates maudyti reguliariai – taip ir darykite, nes atsiras įprotis ir jos mažiau stresuos. Vienas iš mano katinų prausiamas tiesiog stovi ir murkia. Svarbiausia – atitaikyti tinkamą vandens temperatūrą. Sakyti, kad visos katės bijo vandens, tikrai negalėčiau“, – tikina R. Janavičienė.
Somalio kates Rita rekomenduoja šukuoti kartą per savaitę, kad lengviau pasišalintų negyvi plaukeliai ir kad katės neprisilaižytų kailio.
Veisėjo įsipareigojimas
Veisėja taip pat pažymi, kad Somalio katės pasižymi gera sveikata. Kaip ir daugeliui kitų kačių, taip ir Somalio katytėms, gali atsirasti dantų ir dantenų problemų.
„Visos mano katės, dalyvaujančios veisimo programoje, yra testuojamos. Jos neturi paveldimų ligų genų, todėl kačiukai neturi galimybių paveldėti tam tikrų ligų, būdingų Somalio ar Abisinijos veislių katėms. Šioms katėms būdinga tinklainės atrofija. Jei kačiukas iš abiejų tėvų paveldėtų šią ligą, tikėtina, jis po kurio laiko apaktų. Todėl tokios katės veisime nedalyvauja“, – paaiškina veisėja.
Varžėsi tėtis ir sūnus
Rita ir jos katės – dažnos ir parodų lankytojos. Praėjusią savaitę ji su Somalių berniukais lankėsi parodoje, Rygoje. „Važiavo tėtis ir sūnus, todėl jie tarpusavyje smagiai pasigalynėjo. Vieną raundą laimėjo tėtis, kitą – sūnus. Šioje parodoje buvau vienintelė su somaliais. Tai tikrai pakankamai reta veislė“, – tikina R. Janavičienė.
Šiandieną Somalio katės užkariavo ne tik Ritos namus, bet ir jos širdį. Pašnekovė atvira – tai jos katės ir kitokių veislių ji į namus įsileisti bent kol kas neplanuoja.
„Parodoje mano bičiuliai katininkai net iš manęs juokėsi, kad mes su katinais supanašėjome. Manau, kad mes augintinius renkamės panašius į save, mes nesupanašėjame. Pamenu, kai dalyvavau vienoje iš pirmųjų parodų su savo katyte, kurią pirkau iš Lenkijos. Teisėjas į mane pažiūrėjo, tada – į katę. Galiausia klausia: jūs gal naudojate tą patį šampūną? Tarp kitko, mano kačių šampūnai kainuoja brangiau už maniškį“, – smagią istoriją iš parodų gyvenimo atsimena R. Janavičienė.
