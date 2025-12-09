Katinėlio Elvio istorija veria širdį: sužalotas šūviais ir paliktas likimo valiai

Pagalbos prašymas dėl katino, atklydusio pas žmones Šalčininkų rajone, Švenčių kaime, buvo gautas lapkričio 16 dieną, pranešė gyvūnų globos organizacija „Lesė“.
„Iš pirmo žvilgsnio buvo aišku, kad katinėlis patyręs didelę traumą ir ilgą laiką gyvenęs be priežiūros. Jis buvo alkanas, nusilpęs, pilnas parazitų, pilvukas išsipūtęs nuo kirminų, dantys – nuskelti. Viena koja atrodė lūžusi, akis stipriai pažeista“, – katino, pavadinto Elvio vardu, būklę nupasakojo gyvūnų globos organizacijos atstovas Mantas Kanapickas.
Gyvūnui buvo skubiai suteikta pirmoji pagalba ir atlikti tyrimai. Rentgeno nuotraukos pakeitė pradinius įtarimus: Elvio koja ne lūžusi, o paralyžiuota dėl nervinės traumos.
Veterinarai manė, kad lauke gyvenančiam katinui tai galėjo nutikti konfliktuojant su kitais gyvūnais. Vis dėlto nuotraukos parodė ką kitą.
„Elvio kūne rasti pneumatinio šautuvo kulkų fragmentai. Išvada labai aiški: kažkas sąmoningai bandė juo atsikratyti“, – teigė M. Kanapickas.
Elviui diagnozuota sunki anemija, tad pirmiausia teko stiprinti jo būklę, kad būtų galima atlikti gyvybiškai svarbias operacijas. Prieš kelias dienas, kai galiausiai pavyko pagerinti kraujo rodiklius, atlikta ilga ir sudėtinga operacija – pašalinta negrįžtamai pažeista kojytė ir akis.
Šiandien Elvis po truputį sveiksta, stiprėja ir mokosi gyventi kitaip.
„Liūdniausia šios istorijos dalis – tai, kad mūsų visuomenėje vis dar yra žmonių, kurie gyvūnus renkasi ne globoti, o naikinti“, – sakė gyvūnų globos organizacijos atstovas.
