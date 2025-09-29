Miškininkai įspėja: šio kenkėjo paplitimas išlieka labai didelis

Aplinkos ministerijos atstovas sako, kad peržiemoję žievėgraužiai kitąmet vėl gali suaktyvėti, jei žiemą ir pavasarį vyraus šilti orai. Tai sudarytų vabzdžiui sąlygas masiškai daugintis.
„Bendri metiniai duomenys yra žymiai mažesni negu pernai, tačiau antroji – vasaros (liepą išsivysčiusi – BNS) populiacija rodo padidėjimą, palyginti su ta, kokia buvo pernai. Tai reiškia, kad tikrai rizika dar yra ir kitais metais. Jeigu būtų palankūs orai, tikrai gali ir vėl būti masinis žievėgraužių dauginimasis“, – BNS sakė Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vyresnysis patarėjas Zbignevas Glazko.
„Jie yra prisitaikę, tikrai gali peržiemoti net ir esant didesniems šalčiams. O pavasarį, jeigu bus sausa, jeigu bus karšti orai, eglės negalės apsiginti ir galės formuotis dideli, pavojingi židiniai“, – pridūrė jis.
Valstybinė miškų tarnyba (VMT) pranešė, kad šiemet kenkėjų Lietuvos miškuose skraidė dukart mažiau nei 2024 metais, jų sugauta 1,9 karto mažiau – vidutiniškai 7992 vabalai vienoje gaudyklėje. Skirtingose populiacijos stebėjimo vietose jų sugauta 16–74 proc. mažiau nei pernai.
Remdamasi orų prognozėmis VMT mano, kad rudenį kenkėjai nebesuaktyvės. Pasak tarnybos, labiausiai populiaciją mažino vėsus ir lietingas šiltasis sezonas, sulėtinęs kinivarpų augimą, trikdęs vabzdžiams skraidyti.
Vis dėlto specialistai teigė, kad žievėgraužių populiacija išlieka labai didelė, mažiau pavojaus jie kelia tik vakarinėje šalies dalyje. Itin aukšta jų dauginimosi ir židinių susidarymo rizika vis dar fiksuojama pietų Lietuvoje.
VMT duomenimis, daugiausia kenkėjų per jų skraidymo sezoną sugauta Baisogalos girininkijoje (21,1 tūkst.), Dušnionių girininkijoje Alytaus rajone ir Tverečiaus girininkijoje Ignalinos rajone, eglynų kirtavietėse.
Tipografo pažeisti eglynai kertami sanitariniais kirtimais – taip pernai iškirsta 16 proc. bendro iškirsto medienos tūrio – daugiausia būtent dėl žievėgraužio tipografo.
Pasak Z. Glazko, efektyviausia su kenkėju kovoti laiku aptinkant jų židinius, nuimant žievę nuo jau pažeistų eglių.
Institucijos ragina privačių miškų savininkus dažnai stebėti, ar jų eglės nepažeistos, ir apie tai informuoti Aplinkos apsaugos departamentą.
