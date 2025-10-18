Lietuvos miškuose sumažėjo žievėgraužio tipografo populiacija

Šiemet žievėgraužio tipografo vabalų skraidymo intensyvumas buvo du kartus mažesnis nei praėjusiais metais.
Departamento teigimu, žievėgraužio tipografo populiacijos sumažėjimui daugiausia įtakos turėjo vėsūs ir lietingi pavasario bei vasaros orai, kurie sulėtino kinivarpų vystymąsi ir trukdė vabzdžiams skraidyti.
Miškai buvo tikrinami nuo šių metų balandžio 7 iki rugsėjo 30 dienos. Patikrinimų metu aplinkosaugininkai iš viso apžiūrėjo 790 privačių ir valstybinių sklypų, taip pat 294 spygliuočių medienos sandėlius.
Naujausi komentarai