Pavojingiausi vabzdžiai pasaulyje: įgėlimas gali kainuoti gyvybę

Vabzdžiai gali atrodyti nekenksmingi, tačiau jie kasmet kelia grėsmę žmonių gyvybei. Kai kurie iš šių padarų platina mirtinas ligas, kiti turi nuodingų įkandimų arba gali netiesiogiai sukelti didelių nuostolių.
Nepaisant nedidelio dydžio, vabzdžiai neproporcingai prisideda prie pasaulinio mirtingumo – nuo maliarijos ir dengės karštligės iki sunkių alerginių reakcijų.
Uodai
Uodai neabejotinai pirmauja pagal sukeliamų mirčių skaičių. Kai kurių rūšių, ypač Anopheles, patelės platina maliariją, dengės karštligę, Zikos ir Vakarų Nilo virusus. Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) duomenimis, uodų platinamos infekcijos kasmet nusineša daugiau kaip 700 tūkstančių gyvybių. Dėl gebėjimo aptikti šilumą ir anglies dioksidą jie lengvai randa savo aukas.
Musės cecė
Užsachario Afrikoje musės cecė platina parazitą Trypanosoma brucei, sukeliantį afrikinę miegligę. Infekcija palaipsniui pažeidžia nervų sistemą ir be gydymo gali būti mirtina. Nors populiacijos kontrolės programos mažina riziką, protrūkiai vis dar pasitaiko atokiuose regionuose.
Triatominės blakės
Triatominės blakės perduoda parazitą, sukeliantį Čagaso ligą. Ši infekcija pažeidžia širdį ir virškinimo sistemą, sukelia lėtines komplikacijas ir gali būti mirtina. Liga ypač paplitusi Lotynų Amerikoje.
Blusos
Blusos istoriškai buvo vienų didžiausių pandemijų, įskaitant viduramžių Juodąją mirtį, pernešėjos. Jos gali užkrėsti žmones Yersinia pestis bakterija, sukeliančia marą, taip pat kai kuriomis šiltinės rūšimis.
Nors šiandien rizika gerokai sumažėjusi, pavieniai infekcijos atvejai vis dar registruojami tam tikruose pasaulio regionuose.
Bitės, vapsvos ir širšės
Dauguma šių vabzdžių įgėlimų sukelia tik skausmą ir patinimą, tačiau alergiškiems žmonėms net vienas įgėlimas gali būti mirtinas.
Papildomą grėsmę kelia afrikinės bitės, puolančios spiečiais, ir Azijos milžiniškosios širšės, kurių toksiški nuodai gali sukelti daugybinį organų nepakankamumą. Kasmet visame pasaulyje užfiksuojama dešimtys mirtinų atvejų.
Ugninės skruzdėlės
Agresyvios raudonosios ugninės skruzdėlės puola masiškai, suleisdamos skausmingą toksiną. Jų įkandimai gali sukelti anafilaksinį šoką jautriems asmenims.
Ši rūšis sparčiai plinta įvairiose šalyse ir didina pavojų žmonėms.
Nuodingi Lonomia obliqua vikšrai
Nors atrodo pūkuoti, šie Pietų Amerikos vikšrai pasižymi vienais nuodingiausių vabzdžių toksinų. Kontaktas su juo sutrikdo kraujo krešėjimą ir gali sukelti vidinį kraujavimą, kuris gali baigtis mirtimi.
Skėriai
Skėriai tiesiogiai žmonių nepuola, tačiau jų milžiniški spiečiai gali sunaikinti ištisus pasėlių regionus. Tokia žala lemia badą, ekonomines krizes ir netiesiogiai kelia grėsmę žmonių gyvybėms.
Australiškos šokinėjančios skruzdėlės
Šokinėjančios skruzdėlės yra labai agresyvios ir nuodingos. Jų įkandimai gali sukelti anafilaksinį šoką, kuris be skubios medicininės pagalbos gali būti mirtinas.
Mirtini atvejai kasmet registruojami vietovėse, kuriose paplitusios šios skruzdėlės.
