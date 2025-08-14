 Populiariausi augintinių vardai Lietuvoje: klasika nugali išradingumą?

Populiariausi augintinių vardai Lietuvoje: klasika nugali išradingumą?

2025-08-14 13:57
Augintiniai neretam lietuviui yra tikri šeimos nariai, ir jų vardai – ne mažiau svarbūs nei kitų šeimoje.

Kokie vardai mūsų šalyje patys populiariausi ir kokius gyvūnus lietuviai registruoja bei augina dažniausiai, pasakoja Daiva Miliauskienė, Žemės ūkio duomenų centro Gyvūnų apskaitos ir genetinio vertinimo skyriaus produkto vadovė.

– Kai lietuviai renkasi vardus savo augintiniams, ar esame konservatyvūs, ar išradingi? Kas topuose?

– Topuose yra standartiniai vardai – klasikiniai, trumpi ir lengvai įsimenami. Jeigu kalbėtume apie šunis, tai būtų Bela, Luna ir Pupa.

– O kaip vadina kates?

– Kates labai panašiai: Luna, Simba, Pūkis ir visi kiti trumpi vardai.

– Bet tie patys vardai karaliauja ne vienerius metus?

– Pastebime, kad tų pačių vardų padaugėja po kelis šimtus.

– Ką dažniausiai lietuviai renkasi auginti namuose – šunis ar kates?

– Pagal gyvūnų augintinių registrą registruojama daugiau šunų.

– O ką tai reiškia? Gal žmonės ženklina šunis vien dėl to, kad jei augintinis pasimes, viskas bus paprasčiau? O gal kačių neženklina tiesiog?

– Sunku atsakyti – priklauso, kaip šeimininkai pasirenka. Gyvūnų ir augintinių registravimas bei ženklinimas yra privalomi Lietuvoje. Kviečiu visus šeimininkus, kurie dar nėra savo augintinių suženklinę ir suregistravę, tai padaryti.

– Kaip galvojate, kokie kriterijai lemia vardų pasirinkimą?

– Turbūt paklausus kiekvieno šeimininko, kiekvienas turės savo istoriją. Gal nulėmė vaikystėje turėtas šuo, kaimynų augintinis, filmuko personažas ar vaikų fantazija.

– O tai, kad vis daugiau augintinių registruojama, ar tai reiškia, kad daugėja augintinių, ar kad gyventojai tampa vis atsakingesni? Kokie ženklinimo ir registravimo pliusai?

– Manyčiau, kad žmonės tampa atsakingesni ir laikosi įstatymų. Privalomas ženklinimas įvestas 2021 metų gegužės 1 dieną.

– Dažniau renkasi veislinius gyvūnus ar mišrūnus?

– Pagal statistiką daugiau registruota mišrūnų, tiek šunų, tiek kačių. Bet mišrūnas vokiečių aviganis skiriasi nuo jorkšyro terjero. Jeigu neturi kilmę patvirtinančių dokumentų, duomenų bazėje įrašomi kaip mišrūnai.

– Kokios populiariausios šunų veislės Lietuvoje?

– Vokiečių aviganiai, jorkšyro terjerai, labradoro retriveriai.

– Žmonės ne tik kates ir šunis ženklina. Kokius dar gyvūnus registruoja pastaraisiais metais?

– Privaloma ženklinti ir registruoti šunis, kates bei šeškus. Visi kiti gyvūnai ženklinami pasirinktinai. Lietuvoje laikoma jūrų kiaulyčių, vėžlių, graužikų.

– O beždžionių yra? Jos taip pat ženklinamos?

– Beždžionių yra, jos ženklinamos ir registruojamos, bet laikomos zoologijos sode.

– Kaip vyksta gyvūnų perleidimas internetu ir kodėl tai Lietuvoje naujovė?

– Šių metų birželio pabaigoje įdiegėme naują funkciją. Registruotus gyvūnus ir augintinius galima perduoti kitam šeimininkui prisijungus prie registro per elektroninius valdžios vartus ir inicijavus perdavimą. Kitam šeimininkui tereikia prisijungti, patvirtinti – ir augintinio duomenys išsaugomi.

– Kaip tai vyko iki šiol?

– Iki šiol ir šiuo metu dar galima kreiptis į paslaugų tiekėjus – privačius veterinarijos gydytojus ir ženklintojus, kurie gali ženklinti šunis ir kates.

– O perleidimas internetu kainuoja?

– Nekainuoja. Tereikia kompiuterio ir prisijungimo prie elektroninių valdžios vartų.

– O kaip dėl ženklinimo?

– Reikia kreiptis į paslaugų tiekėjus, o ten kainos nustatomos individualiai.

– Tai lietuviai renkasi aiškius ir trumpus vardus ar pasitaiko, kad vardas susideda iš kelių žodžių?

– Didesni veislynai arba veisėjai, kurie turi vadas, veisia augintinius, todėl augintinių vardai būna sudaryti iš 4–5 žodžių.

