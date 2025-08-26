Stebisi ir visko matę: Lietuvoje pirmą kartą užfiksuotos dvi meškos vienoje vietoje!

Anot draugijos atstovų, seniai buvome girdėję apie meškas Lietuvoje, tačiau jos niekur nedingo ir rugpjūčio 25 d. medžiotojo Gvidijaus Strolios įrengtoje žvėrių viliojimo vietoje apsilankė net dvi meškutės.
„Tokį vaizdą pamatyti – tikra retenybė: galime sakyti Lietuvoje pirmą kartą užfiksuotos dvi meškos vienoje vietoje. Nors rudieji lokiai paprastai gyvena pavieniui, jauni individai kartais pakelia vienas kito draugiją ir gali pasirodyti kartu. Vaizdas užfiksuotas Kupiškio r., Uldukių km. apylinkėse. Dėkojame Šimonių MB medžiotojui Gvidijui Stroliai už pasidalintus išskirtinius vaizdus!“ – prie įkeltų nuotraukų rašė LŽMD atstovai.
Meškų apsilankymus Lietuvoje galite stebėti LMŽD sukurtame žemėlapyje: www.meskos.lt arba www.meskuzemelapis.lt.
