Šiurpi savaitė: meškos pasiglemžė net trijų žmonių gyvybes

Šalies policija naujienų agentūrai AFP pranešė, kad pranešimas apie dingusį maždaug 70 metų vyrą, išėjusį rinkti grybų miške, buvo gautas pirmasis. Penktadienį, spalio 10 d., policija pranešė, kad jis buvo rastas negyvas.
„Įtariame, kad jį užpuolė meška, remiantis nubrozdinimų žymėmis“, – sakė pareigūnas apie vyresnio amžiaus vyro mirtį.
Kitas incidentas įvyko trečiadienį, kai policija pranešė radusi negyvą vyrą, panašu, užpultą meškos kitoje miesto dalyje. Vietos žiniasklaida „TV Iwate“ pranešė, kad vyro galva ir liemuo buvo atskirti.
Tuo tarpu kitas 78 metų vyras buvo rastas negyvas šeštadienį su daugybe įdrėskimų ant kūno. Policija AFP pranešė, kad nors jie įtaria meškos užpuolimą, vyro mirties priežastis vis dar tiriama.
Japonijoje gyvena dviejų rūšių meškos: azijinis juodasis lokys ir Ussuri rudasis lokys. Rudieji lokiai gali sverti iki 550 kg ir daugiausia yra vegetarai, nors žinoma, kad jie nužudo bet kokį grobį, kurį aptinka savo buveinėse. Azijiniai juodieji lokiai gali sverti iki 200 kg ir yra visaėdžiai – minta vabzdžiais, vaisiais, riešutais, mažais žinduoliais ir paukščiais.
Japonijoje pastaraisiais metais padaugėjo laukinių meškų užpuolimų ir susidūrimų dėl tokių veiksnių kaip klimato kaita ir gyventojų skaičiaus mažėjimas tam tikruose regionuose.
Nuo šių metų balandžio iki rugsėjo mėnesio 103 žmonės visoje šalyje patyrė sužalojimų dėl meškų, pranešė šalies Aplinkos ministerija, remiantis AFP duomenimis. Nuo balandžio mėnesio žuvusiųjų skaičius pasiekė mažiausiai šešis, o po praėjusios savaitės trijų įtariamų meškų užpuolimų agentūra gali pranešti apie rekordinį mirčių skaičių.
Vienas viešiausių incidentų, susijusių su meška, įvyko praėjusią savaitę, kai gyvūnas įsiveržė į prekybos centrą ir sužalojo du žmones. „Meška įėjo į prekybos centrą, sužalodama vieną vyrą, o kitas vyras buvo užpultas ir sužalotas meškos, kai pastebėjo mešką prie įėjimo ir bandė pabėgti“, – sakė pareigūnai.
Abu vyrai patyrė gyvybei nepavojingus sužalojimus, pranešė Japonijos transliuotojas NHK, pridūręs, kad meška įsiveržė per žuvies ir suši skyrius prekybos centre.
Užpuolimo metu prekybos centre buvo apie 40 žmonių, pranešė NHK ir naujienų agentūra „United Press International“.
„Man atrodė, kad meška buvo pasimetusi. Ji buvo parduotuvėje 10–15 minučių. Neatrodė, kad ieškotų maisto“, – prisiminė parduotuvės vadovas, kurio žodžius, remiantis „Japan Wire“, citavo naujienų agentūra.
Klientams evakuojantis, meška pabėgo, pranešė CNN.
Be to, rugpjūčio mėnesį Hokaido prefektūros kalne buvo rastas kūnas, priklausantis dingusiam žygeiviui, kurį užpuolė rudasis lokys.
