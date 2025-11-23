Astrologinė prognozė lapkričio 24–30 d.

Ką žada žvaigždės?
AVINAS
Gali tekti grįžti prie darbo reikalų, kuriuos seniai atidėjote. Bendradarbiavimas gali pareikalauti kantrybės. Antroje savaitės pusėje atrasite paprastesnį būdą spręsti sudėtingus klausimus. Finansų srityje reikėtų kruopščiai tikrinti informaciją. Asmeniniuose santykiuose reikia rinktis ramesnį toną ir nepulti į ginčus. Artumo jausmas stiprės, jei kalbėsite atviriau ir paprasčiau. Svarbu tinkamai pailsėti, susigrąžinti jėgas.
JAUTIS
Darbe prireiks lankstumo, nes gali keistis planai. Vis dėlto savaitės pabaigoje atrasite tvirtesnį sprendimą, jei nebijosite paprašyti pagalbos. Piniginiai reikalai gali reikalauti daugiau atsargumo, ypač perkant ar pasirašant sutartis. Jausmai bus gilūs, bet ne visada lengvai išsakomi, todėl kantrybė taps jūsų stiprybe. Venkite impulsyvumo. Kūnas reaguos į emocijas, todėl verta rinktis ramią veiklą ir atsipalaidavimo metodus. Judėjimas gryname ore bus naudingas. Savaitgalį palanku atkreipti dėmesį į miego kokybę.
DVYNIAI
Darbas pareikalaus kruopštumo, nes gali atsirasti nenumatytų aplinkybių. Jei neskubėsite, atrasite tikslesnę kryptį ir geresnį planą. Finansų srityje reikės daugiau susitelkimo, kad išvengtumėte neaiškių sprendimų. Prieš priimdami svarbų sprendimą būtinai apsvarstykite pranašumus ir trūkumus. Asmeniniuose santykiuose nuotaikos permainingos, todėl venkite staigių reakcijų. Atsiras daugiau supratimo, jei nuoširdžiai išsakysite savo poreikius. Lėtas pasivaikščiojimas ar lengva mankšta padės atsipalaiduoti.
VĖŽYS
Jausite daugiau atsakomybės ir norėsite tvarkingai užbaigti pradėtus darbus. Gali pasikeisti planai, bet rasite būdą prisitaikyti. Sulauksite palaikymo iš tų, kurie vertina jūsų pastangas. Finansiniai reikalai gali judėti nelygiai, todėl reikėtų vengti skubotų įsipareigojimų. Gali atsirasti poreikis atviriau pasikalbėti su artimu žmogumi apie bendrus planus. Savaitgalį jausmai taps lengvesni ir šiltesni. Naudinga atsipalaiduoti prie vandens ar tiesiog tylioje aplinkoje.
LIŪTAS
Savaitės pradžioje gali tekti peržiūrėti kai kuriuos sprendimus, kad viskas judėtų aiškesne kryptimi. Bendradarbiaujant svarbu išlaikyti ramų toną, nes aplinkiniai gali jautriau reaguoti į kritiką. Pirmoje savaitės pusėje reikėtų atidžiau vertinti piniginius pasiūlymus, nes ne viskas taip, kaip atrodo. Artimo žmogaus nuotaika gali keistis, todėl švelnus dėmesys padės išlaikyti darną. Nuoširdus pokalbis padės geriau suprasti vienam kitą. Kūnas gali būti jautresnis, todėl rinktitės ramesnį tempą.
MERGELĖ
Teks peržvelgti planus ir įsitikinti, kad visos detalės sudėliotos tiksliai. Gali atsirasti papildomų užduočių, tačiau jos duos naudos. Piniginiais klausimais prireiks daugiau atsargumo, nes kai kurie pasiūlymai gali būti skuboti ar neaiškūs. Asemniniuose santykiuose norėsis nuoširdesnių pokalbių. Verta skirti laiko bendram planui ar veiklai. Svarbu neperkrauti savęs, nes įtampa gali atsiliepti sveikatai. Pasivaikščiojimai stiprins vidinę pusiausvyrą. Savaitgalį palanku susitelkti į poilsį.
SVARSTYKLĖS
Savaitės pradžioje gali tekti koreguoti tam tikrus darbo planus, kad viskas vyktų sklandžiau. Bendravimas gali pareikalauti daugiau atidumo, ypač sprendžiant jautresnius klausimus. Pavyks atrasti praktiškesnį taupymo būdą, tai padės pajusti tvirtesnį finansinį pagrindą. Gali kilti noras atviriau pasikalbėti su antrąja puse, tačiau svarbu pasirinkti švelnų toną. Jausite poreikį atsikvėpti, ypač jei savaitės pradžioje buvo daugiau įtampos. Aktyvi veikla padės išjudinti sustingusias emocijas.
SKORPIONAS
Gali tekti peržiūrėti darbo planus ir juos pakoreguoti, kad viskas vyktų sklandžiai. Antroje savaitės pusėje jausite aiškesnį postūmį į priekį. Atsiras poreikis pertvarkyti išlaidas ar atsisakyti nereikalingų pirkinių. Jausmams gali reikėti daugiau erdvės, todėl neskubėkite daryti išvadų. Vėliau atsiras daugiau aiškumo, santykiai džiugins labiau. Kūnas gali reaguoti į emocinį krūvį, todėl verta sulėtinti tempą. Ramybė ir geras miegas suteiks jėgų. Savaitgalį palanku skirti laiko poilsiui.
ŠAULYS
Savaitės pradžioje norėsis greitesnio darbų tempo, tačiau turėsite daugiau naudos, jei neskubėsite. Kilusi idėja padės paprastinti užduotis. Gali tekti labiau kontroliuoti smulkias išlaidas, kad išlaikytumėte balansą. Norėsis daugiau šilumos ir laiko su artimaisiais, todėl atraskite bendro poilsio galimybių. Atviri ir nuoširdūs pokalbiai gali suteikti aiškumo. Savaitės pabaigoje laukia švelnesnės emocijos. Savaitgalį atsikratysite įtampos ir atgausite jėgas, jei skirsite laiko sau.
OŽIARAGIS
Darbe prireiks atidumo. Teks įvertinti įvairius niuansus prieš priimant reikšmingus spendimus. Savaitės viduryje palanku tvarkyti piniginius reikalus ir sudaryti ilgalaikius planus, kurie ateityje suteiks finansinio stabilumo. Asmeniniuose santykiuose prireiks atidumo. Artimieji gali būti jautresni, todėl verta rinktis ramų toną. Savaitės viduryje galite sulaukti atviro pokalbio. Organizmui reikės daugiau poilsio. Savaitgalį palanku skirti laiko atpalaiduojančiai veiklai.
VANDENIS
Savaitės pradžioje gali keistis darbo planai, tačiau rasite būdą prisitaikyti. Verta atidžiau tikrinti informaciją. Savaitės viduryje palanku tvarkyti biudžetą, jos pabaigoje taps ramiau dėl finansinių sprendimų. Asmeniniuose santykiuose venkite skubotumo. Nebūkite atsainūs, stenkitės geriau suprasti artimą žmogų. Savaitgalį tarpusavio ryšiai švelnės. Savaitgalį vertėtų kokybiškai pailsėti, nes įtampa, darbo krūviai ima atsiliepti sveikatai ir savijautai. Padės kvėpavimo pratimai.
ŽUVYS
Gali tekti susikoncentruoti į darbo smulkmenas. Atsiras galimybė sėkmingai užbaigti seną užduotį. Finansų srityje gali tekti perdėlioti prioritetus. Asmeniniuose santykiuose norėsis daugiau ramybės, todėl venkite konfliktų. Padės nuoširdūs pokalbiai. Savaitgalį santykiai taps šiltesni. Svarbu išlaikyti darbo ir poilsio pusiausvyrą, nepersitempti. Atsipalaiduoti padės lengvi fiziniai pratimai. Savaitgalį derėtų skirti daugiau laiko ir dėmesio kokybiškam laisvalaikiui.
