Astrologinė prognozė rugpjūčio 11–17 d.

AVINAS
Savaitės pradžioje jums labai reikės artimų žmonų palaikymo, jų meilės, šilumos. Gali sėkmingai pajudėti nuosavybės klausimas. Visgi galite sulaukti ir priešiškų reakcijų, bandymų apgauti ar kaltinimų, kad to siekiate jūs. Į savaitės pabaigą emocijų debesys pradės sklaidytis, sumažės nerimo dėl turtinės, finansinės situacijos. Galimas sėkmingas sandoris, netikėtas pirkinys ar investicija.
JAUTIS
Savaitė žada daugiau draugystės apraiškų, meilės akimirkų, malonių komplimentų. Visgi reikia itin saugotis traumų, infekcijų, alerginių reakcijų. Savaitės pabaigoje pasižymėsite emociniu ir fiziniu aktyvumu, išradingumu. Regis, noriai demonstruosite savo talentus, humoro jausmą, sąmojį, džiaugsitės vaikų išdaigomis ar pasirodymais. Galite sulaukti materialinės paramos arba naudingo patarimo. Galbūt laimėsite kokį prizą ar ką nors sužavėsite.
DVYNIAI
Savaitę pradėsite darbingai nusiteikę ir savo išankstinį planą turėtumėte įgyvendinti be kliūčių. Savaitės vidurys parodys, ko verti yra jūsų draugai, bendražygiai, kai tenka šį tą nuveikti išvien. Ilgajam savaitgaliui neprisiplanuokite per daug veiklų, nes skubėti, nertis iš kailio tikrai bus nemalonu. Jums norėsis ramiai pasimėgauti tuo, ką darote, šiek tiek sulėtėti, pabūti asmeninėje erdvėje.
VĖŽYS
Šiuo metu veikiausiai esate išvykę iš namų, ruošiatės kelionei arba grįžtate iš jos. Bet kuriuo atveju savaitės pradžioje jums rūpės ne rutina, o nuo jos nutolę dalykai, ateities planai ir pan. Jus gali svaiginti ir komplimentai, meilės iliuzijos. Jausitės lyg su sparnais, nusiteikę polėkiui, romantikai. Savaitės viduryje teks atlikti šiokias tokias neįdomias pareigas, tačiau ilgasis savaitgalis vėl džiugins intriguojančiais kvietimais susitikti, renginiais. Galite kažkaip pasižymėti, išpopuliarėti.
LIŪTAS
Savaitės pradžioje ieškosite vidinės pusiausvyros, gilinsitės į psichologines problemas. Įmanomas vidinis susitaikymas ir netgi tam tikra apčiuopiama nauda. Regis, norėsis ištrūkti iš įprastos aplinkos į kokią negyvenamą salą ar tiesiog pabūti toliau nuo visko, kas jus išvargino. Visgi nuo dėmesio pasislėpti bus sunku. Regis, jo kaip tik padaugės, ypač savaitgalį.
MERGELĖ
Savaitę pradėsite tikėdamiesi daug gero iš kitų žmonių, partnerio. Kai kas išties pasiteisins ir džiugins, tačiau pasitaikys ir nedidelių nusivylimų. Saugokitės finansinių sukčių. Ilgasis savaitgalis labai tinkamas išvykoms, ekskursijoms, kelionėms. Galima ir spontaniška atrakcija, netikėtai sudominęs renginys toli nuo namų ar kt. Pasisaugokite avarijų, žaibo, elektros iškrovos.
SVARSTYKLĖS
Regis, savaitės pradžioje neišvengsite įvairių darbelių – jeigu ne darbe, tai savo aplinkoje. Svarbu nesusipykti su antrąja puse dėl smulkmenų, skonio skirtumų. Beje, savo darbštumu, pastangomis padaryti daugiau, geriau, tobuliau šiek tiek erzinsite tuos, kurie su jumis konkuruoja. Ilgasis savaitgalis žada daugybę pagundų. Regis, patirsite nekasdieniškų įspūdžių, praplėsite akiratį. Neabejotinai teks susitaikyti su neišvengiamomis išlaidomis. Saugokitės internetinių sukčių. Atsargiai kelyje.
SKORPIONAS
Trokšite pramogų, romantikos, tačiau užsiėmimus rinkitės atsakingai – jėgų, energijos neturite tiek, kaip jums atrodo. Derėtų itin saugoti sveikatą. Ilgąjį savaitgalį nuobodžiauti neteks. Regis, sulauksite įvairių kvietimų, siūlymų – ir parungtyniauti, ir pademonstruoti kitus gebėjimus, palaikyti savo komandą ar pan. Bus lengviau ir smagiau, jei pavyks suderinti interesus su partneriu, kitais šeimos nariais. Įvertinkite ir finansines galimybes.
ŠAULYS
Šeima, namai, buitis jums labiausiai rūpės savaitės pradžioje, o vėliau augs ūpas pasidairyti tolėliau nuo namų, sudalyvauti ekskursijoje, leistis į kelionę ar viešnagę pas gimines, draugus. Jei visgi iki savaitgalio niekur neišvyksite, tuomet jau gali pasirodyti, kad ir nebenorite, nes reikia rūpintis augintiniais, ūkiu arba nebėra ūpo kitus įkalbinėti pritarti jūsų laisvalaikio planams, vykti kartu ir pan. Nieko tokio – įprastas laisvalaikis sodyboje, sode, gamtoje taip pat gali maloniai atpalaiduoti.
OŽIARAGIS
Savaitės pradžioje domins įvairiausia informacija, būsite smalsūs, bendraujantys. Planuosite vasaros pramogas artėjančiam savaitgaliui. Savaitės pradžioje skubėsite kuo geriau aptvarkyti namus ar sodybą, pasirūpinti šeimos nariais. Ilgasis savaitgalis turėtų būti nuotaikingas, džiuginantis ir jus, ir jūsų vaikus ar vaikaičius. Jeigu organizuojate renginį ar ketinate jame pasirodyti, jums gali puikiai pavykti. Visgi saugokite savo ir kitų sveikatą – rizikingos avantiūros gali sukelti netikėtų problemų.
VANDENIS
Savaitės pradžioje jausitės gana komfortiškai ir ramiai planuosite artimiausias vasaros veiklas, pirkinius, o gal ir uždarbį, jeigu verslaujate. Jeigu norite ką nors sudominti savo paslaugomis, teikiama informacija ar prekėmis, jums išties turėtų pavykti. Savaitgalį pasigrožėkite gamta, pauogaukite, pagrybaukite. Regis, gana smagiai praleistumėte laiką kaimo turizmo sodyboje arba pas gimines kaime.
ŽUVYS
Savaitės pradžioje būsite kupini emocijų, meilės ir romantikos. Norėsis dalytis pozityviais jausmais. Gali būti, kad dosniai išlaidausite mėgindami nudžiuginti patinkantį asmenį, vaikus ar kt. Ilgasis savaitgalis pralėks kaip vėjas smagiai bendraujant su artimos aplinkos žmonėmis, turistaujant. Pajudėkite, pasportuokite, pasidairykite į tai, kas jums gali būti įdomu, apsilankykite parodoje, kaimyninėje šalyje ar pan. O galbūt jūsų atvykstant laukia giminaičiai, draugai? Nepasididžiuokite, raskite laiko.
Naujausi komentarai