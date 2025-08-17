Astrologinė prognozė rugpjūčio 18–24 d.

AVINAS
Šią savaitę pasinersite į šeiminius reikalus. Labai rūpės su vaikais susijusios aktualijos. Regis, skubėsite kartu su jais pasidžiaugti besibaigiančios vasaros malonumais, nes netrukus turėsite pradėti ruoštis naujiems mokslo metams. Savaitgalį jau teks atlikti įvairius darbus. Galite sulaukti komplimentų dėl pagerėjusio jūsų ar augintinio įvaizdžio. Tačiau susirūpinimą gali kelti sveikata arba santykiai su kaimynais, giminaičiais. Pasistenkite rasti laiko kokybiškai pailsėti.
JAUTIS
Šią savaitę neblogai spręsis reikalai susiję su mokslu, reklama, transportu, žiniasklaida. Visgi geriausiai jausitės įprastoje aplinkoje, ypač su šeima. Tuo tarpu darbe gali būti reikalaujama atsikratyti senų stereotipų, veikti išradingiau. Tai bus nelengva ir apskritai naujoves derėtų pradėti jau prasidėjus jaunačiai, t.y. po šio savaitgalio. Savaitgalis turėtų būti neblogas, jei tik neprarasite saiko išlaidaudami bei rizikuodami. Dalyvaukite konkursuose, žaidimuose, suteikite džiaugsmo vaikams.
DVYNIAI
Šią savaitę nepraleiskite progos užsidirbti pinigų, net jei tai būtų vienkartinė galimybė. Tikėtini sėkmingi komerciniai reikalai. Visgi norėsis elgtis nevaržomai tiek darbuose, tiek santykiuose. Dėl to lengva prisidaryti žalos. Savaitgalį pravartu pasirūpinti namais, šeima, savimi, skirti dėmesio asmeniniam gyvenimui, gerovei, komfortui. Galimi jaudinami prisiminimai. Kontroliuokite emocijas, neskubėkite tiesiai šviesiai išsakyti savo pastabų tam žmogui, apie kurį vis galvojate. Saugokitės elektros iškrovos, traumų.
VĖŽYS
Šią savaitę būsite nusiteikę šmaikštauti, flirtuoti. Tuo pačiu augs kūrybinės ambicijos ir energija. Vikriai suksitės aptarnavimo, tarpininkavimo sferose. Neblogai spręsite materialines problemas, tačiau jus gali gundyti įvairūs prekybininkai siekdami palengvinti jūsų piniginę. Savaitgalį jus gali nustebinti pakvietimas į pobūvį, renginį arba netikėtas svečias. Pastarasis nebūtinai nudžiugins, nes gali sujaukti jūsų laisvalaikio planus.
LIŪTAS
Šią savaitę kai kurie praktiniai klausimai spręsis ne itin sklandžiai. Didelė tikimybė, kad pareikalavę to, kas jums turėtų priklausyti, susidursite su priešiškumu. Drastiškų priemonių nesiimkite, oponentų neerzinkite. Jeigu pasistengsite, jums ir be to pavyks atstatyti finansinę pusiausvyrą, sutvarkyti nuosavybės dokumentus. Savaitgalį sieksite ramybės ir harmonijos. Galite tikėtis geros dovanos, materialinės paramos ar papildomo uždarbio. Visgi džiugins ne visi susitikimai.
MERGELĖ
Šią savaitę bus daug planuojama, svajojama, galvojama apie perspektyvas. Derėtų labiau saugotis sukčių bei oponentų pinklių. Nuo savaitės vidurio nesinorės viešumo, nervins apkalbos. Reikėtų vengti šurmulio. Daugiau laiko skirkite poilsiui, sveikatos profilaktikai. Savaitgalį kils noras keistis, demonstruoti, ką galite ir net ko negalite, bet trokštate. Tai puiku, tačiau įvertinkite rizikas ir galimas pasekmes.
SVARSTYKLĖS
Savaitės pradžioje tikėtini net tik draugiški, bet ir svarbūs oficialūs susitikimai. Regis, jums pavyks kažkiek padidinti savo įtaką. Tačiau ši savaitė gali atnešti ir konkurencijos bei išbandymų, intrigų, apkalbų. Saugokite savas ir svetimas paslaptis. Tausokite sveikatą, nes gali paūmėti lėtinė liga. Savaitgalį jau tingiai judėsite iš inercijos. Emocijų kels išgirstos paskalos. Kuo mažiau plepėsite, tuo daugiau laimėsite. Pravartu pasirūpinti įvaizdžiu ir sveikata.
SKORPIONAS
Šią savaitę būsite dalykiški, aktyvūs. Galbūt gausite svarbią žinią iš užsienio ar oficialios įstaigos, mokslo institucijos. Galimas rūpestis susijęs su kelione. Pažįstami asmenys gali skatinti jus neprotingai rizikuoti. Verčiau neskubėkite investuoti santaupų į neaiškų verslą. Savaitgalį atmosfera gali darytis aistringa, jeigu sugebėsite įsijungti į žaismingą situaciją. Jei mylite, išreikškite savo jausmus, o jei norite susipažinti, būkite išradingi. Pastangos padaryti įspūdį nenueis perniek. Saugokite santaupas, nuosavybę.
ŠAULYS
Šią savaitę turėtų išsispręsti skolų, kreditavimo klausimas arba kaip tik teks įtemptai ieškoti sprendimo. Regis, turėsite šansų sustiprinti savo autoritetą, tačiau galimi ir rimti išbandymai, jei neseniai padarėte klaidingą žingsnį. Įsimintini įspūdžiai tikėtini kelionėje. Savaitgalį bus nesunku atkreipti į save kitų dėmesį. Politikos, šlovės ar asmeninių santykių klausimas gali tapti gana opus. Jeigu nenorite, kad sugestų nuotaika, o gal ir santykiai, venkite demagogiškai moralizuoti ir girtis savo nuopelnais bei ryšiais.
OŽIARAGIS
Šią savaitę svarbios gali būti verslo, finansų problemos. Kažkiek keisis planai susiję su investicijomis, nuosavybe. Galbūt prisiminsite, kad nesumokėjote mokesčių, draudimo, skolos, nedeklaravote pajamų ar kt. Nestokosite darbo, jeigu dirbate turizmo, žiniasklaidos, švietimo, politikos, teisės srityje. Savaitgalį pagalvokite, kokios perspektyvos, kokia ateitis jus labiausiai vilioja. Bus puiku, jei kuo aiškiau apsibrėšite savo planus.
VANDENIS
Ši savaitė prasidės darbingai. Kils ūpas pasirūpinti profesiniu tobulėjimu, kelti kvalifikaciją, mokytis naujų dalykų arba kitur įsidarbinti. Jeigu nekaip jaučiatės, pravartu išsitirti sveikatą. Visgi bus nelengva daryti įtaką antrajai pusei, aplinkiniams. Prireiks ypatingo psichologinio įžvalgumo arba dosnumo, kad santykiai nenuviltų. Apie draugų, pažįstamų ydas verčiau garsiai nekalbėkite. Savaitgalį prasidedanti jaunatis skatins galvoti apie pokyčius, kurių būtinybė kasdien bus vis akivaizdesnė.
ŽUVYS
Šią savaitę tikėtini kūrybiniai pasiekimai, naujos meilės viltys. Pravartu reklamuoti, populiarinti savo veiklą, paslaugas, kandidatuoti į geresnes pareigas, siekti dominančių projektų. Visgi kažkas nuolat ves iš pusiausvyros. Gali stebinti keisti partnerių arba oponentų tikslai. Galbūt teks tikrintis sveikatą. Savaitgalį jau trokšite naujovių, jaudinamų įspūdžių. Norėsite visiems patikti ir įtikti. Nemažos įtakos jums gali turėti draugų arba partnerio nuomonė. Vis dėlto pasverkite kiekvieną žodį, pažadą.
