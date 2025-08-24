Astrologinė prognozė rugpjūčio 25–31 d.

Ką žada žvaigždės?
AVINAS
Savaitę pradėsite kiek susirūpinę nebaigtais darbais, būtinybe šį tą taisyti, perdaryti, tačiau turėtų džiuginti kūryba, vaikai, meilė. Išnaudokite progas pademonstruoti savo gebėjimus, dalyvauti konkurse ar pan. Savaitės antroje pusėje pradėsite sukti galvą, kaip geriau investuoti ar išleisti paveldėtus pinigus, dalį santaupų ar kt. Regis, domėsitės kelionėmis, naujomis tobulėjimo, studijų galimybėmis ir pan.
JAUTIS
Savaitės pradžia gali būti sėkminga, jeigu tvarkote nuosavybės reikalus, dairotės nekilnojamojo turto arba norite ką nors parduoti, išnuomoti, įkeisti. Galite sugrįžti prie anksčiau siūlyto varianto su pakoreguota suma. Savaitės antroji pusė žada daug kontaktų ir pagundų. Regis, šį savaitgalį jūsų taupumas išsisklaidys kaip dūmas. Būsite linkę sau leisti kiek neįprastų užsiėmimų, paslaugų ar pan. Noriai lepinsite ir kitus šeimos narius.
DVYNIAI
Savaitės pirmoji pusė žada kūrybinį ir romantinį polėkį. Demonstruosite originalumą, informuotumą, komercinius gebėjimus, gerą iškalbą. Naudos galima tikėtis iš reklamos, pardavimų, turizmo. Nuo ketvirtadienio atsiras šiokių tokių ūkinių rūpesčių arba nerimo dėl sveikatos, augintinių. Savaitgalis bus smagesnis, jeigu suderinsite interesus, planus su partnerio ir kitų šeimos narių.
VĖŽYS
Savaitės pradžia turėtų būti nebloga, tačiau derėtų itin saugotis traumų ir pavojų vandens telkiniuose. Turėtų lydėti sėkmė, jeigu jums aktualu ką nors įsigyti ar parduoti, pakoreguoti sandorį ar mokėjimą ir pan. Regis, prireiks mažiau pastangų, nei įsivaizdavote. Aktuali problema gali išsispręsti tarsi savaime. Nuo ketvirtadienio parūps pramogos ir vaikų poreikiai. Labiau rūpinkitės sveikata, venkite abejotinų eksperimentų.
LIŪTAS
Savaitės pradžia turėtų džiuginti progomis pabendrauti su įdomiais, žaviais žmonėmis, o gal ir giminaičiais. Gali atsinaujinti nutrūkęs ryšys. Vis dėlto lengva ir susipriešinti, ypač su partneriu ar idėjiniu oponentu. Būkite tolerantiški, empatiški ir venkite konfliktų. Tokiu atveju savaitgalis bus smagus. Galimos kiek neįprastos pramogos, smagios vaikų išdaigos. Tik nepalikite jų be priežiūros.
MERGELĖ
Savaitės pradžioje tikriausiai teks peržiūrėti dokumentus, tvarkyti turtinius, piniginius reikalus, ką nors dėl jų aiškintis. Veikiausiai teks paskubėti ir tai gali erzinti. Svarbu išlikti racionaliems, nebūti aklai patikliems, tuomet viskas pavyks. Atidžiai perskaitykite infomaciją, sutartis, kurias pasirašote. Savaitgalį leiskite gamtoje, kaime ar sodyboje su artimiausiais žmonėmis. Tai bus maloniausia. Neišeikvokite viso laiko vien tvarkymuisi.
SVARSTYKLĖS
Savaitės pradžia turėtų būti spalvinga – emocijos banguos kaip jūra ir nuo neapykantos iki meilės tebus vienas žingsnelis. Planetų įtakos žadins jumyse ir kas yra šviesiausia, ir kas grubiausia. Venkite nesąžiningų, nedorų veiksmų, nes už tai sulauksite karminio atpildo. Savaitės pabaiga turėtų būti ramesnė, bendravimas – tolygesnis. Būkite itin atidūs kelyje, laikykitės eismo taisyklių.
SKORPIONAS
Savaitės pradžioje neturėsite didelio ūpo nei dirbti, nei aktyviai atostogauti. Galbūt teks labiau pasirūpinti sveikata arba slaugyti ligonį, teikti labdarą ir pan. Galite susitarti dėl pageidaujamos paslaugos. Nepasitenkinimo neišvengsite, jei sutartinę kainą bus sumanyta keisti arba ką nors riboti, atmesti. Atsisakykite nedorų užmačių, jeigu norite ramios sąžinės ir komfortiško savaitgalio. Paskutinių vasaros dienų neapkartinkite godumu.
ŠAULYS
Regis, savaitę pradėsite aktyviai nusiteikę. Noriai veršitės į renginius, varžybas, bendrausite su įvairiais žmonėms, flirtuosite, megsite internetines ir realias pažintis. Galimi susižavėjimai. Nuo ketvirtadienio galite pasijusti kiek išsisėmę. Porai dienų sulėtinkite tempą. Tuomet savaitgalį vėl būsite kaip vijurkai. Venkite konfliktinių situacijų, nesivelkite į nuotykius su neprognzuojamais veikėjais.
OŽIARAGIS
Ir namuose, ir darbe bus šiokių tokių problemėlių. Derėtų itin saugotis vagių, ugnies ir pavojų prie vandens ir kelyje. Regis, kai kuriuos finansinius reikalus sutvarkysite be jokių trikdžių, tačiau gali būti ir tokių, dėl kurių teks aiškintis, ieškoti specialistų. Nors prieš savaitgalį sulauksite nemažai laisvalaikio pasiūlymų, per daug neprižadėkite, neįsipareigokite, nes savaitės pabaigoje pajusite didesnį asmeninės erdvės poreikį, norą pailsėti.
VANDENIS
Regis, jūs nenuobodžiai leidžiate vasarą – keliaujate, pramogaujate arba ką nors organizuojate kitiems. Tokiu atveju savaitės pradžia ir pabaiga bus aktyviausia, produktyviausia. Likus porai dienų prieš savaitgalį gali atsirasti poreikis stabtelėti ir atgauti jėgas. Pasisaugokite nesąžiningų, nedorų asmenų ir patys elkitės etiškai. Ugdykite savikontrolę, dvasiškai tobulėkite – tai pravers tolesniame gyvenimo etape.
ŽUVYS
Gana neįprasta gali būti šios savaitės pradžia. Galbūt ryšitės kokiai nors gyvenimo permainai, susijusiai su gyvenimo būdu, išvaizda ar net vieta: nuspręsite laikinai pagyventi kitur ar net išvykti visam laikui. Kita didelė tikimybė šiuo metu – grįžimas iš kelionės arba išvykimas studijuoti toli nuo namų, kelti kvalifikacijos, stažuotis ir pan. Savaitgalį vyks aktyvus pasiruošimas kitai darbo savaitei ir naujiems mokslo metams. Būkite atsargūs su elektra.
