Astrologinė prognozė spalio 13–19 d.

AVINAS
Darbe laukia iššūkiai, pareikalausiantys tvarkos ir kruopštumo. Finansų srityje teks skirti dėmesio kasdienėms išlaidoms ir apgalvotiems pirkiniams. Santykiuose svarbiausia išlikti atviriems ir neslėpti emocijų. Sveikatai naudinga aktyvi veikla, tačiau svarbu nepersistengti.
JAUTIS
Darbo ritmas šią savaitę bus intensyvesnis, gali tekti imtis užduočių, kurioms reikės kūrybiškumo. Finansų klausimai išliks aktualūs, tačiau būkite atsargūs su skolomis ar neapgalvotais sandoriais. Daugiau šilumos ir dėmesio skirkite artimiesiems. Venkite pervargimo, būtina sustoti.
DVYNIAI
Darbe galite sulaukti netikėtų pasiūlymų, kurie atvers naujų galimybių. Finansiniai reikalai gali būti nestabilūs, todėl venkite impulsyvių sprendimų. Santykiuose bus daugiau judesio – norėsis kalbėti, bendrauti, dalytis idėjomis. Sveikatai naudingas aktyvumas gryname ore. Klausykite kūno signalų.
VĖŽYS
Darbe teks parodyti atsakomybę ir gebėjimą planuoti. Finansų srityje vertėtų labiau pasikliauti racionaliu skaičiavimu. Pasirūpinkite artimaisiais ir skirkite laiko šeimai. Sveikatai gali prireikti daugiau dėmesio – subalansuota mityba ir poilsis suteiks energijos. Saugokitės emocinės įtampos.
LIŪTAS
Darbo reikalai skatins ieškoti naujų idėjų ir pritaikyti kūrybiškumą. Finansai gali pareikalauti daugiau drausmės – stenkitės vengti nereikalingų išlaidų. Santykiuose svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp savo ir kito žmogaus poreikių. Sveikata reikalauja stabilumo, neperkraukite savęs darbais.
MERGELĖ
Darbe jūsų pastangos bus pastebėtos, todėl verta parodyti discipliną. Finansinėje srityje gali pasitaikyti papildomų uždarbių. Santykiuose norėsis daugiau aiškumo ir tvarkos. Sveikata bus gera, jei laikysitės dienotvarkės. Nedideli gyvenimo būdo pokyčiai bus naudingi.
SVARSTYKLĖS
Darbe laukia dinamiškos situacijos, kurios skatins veikti greičiau nei įprasta. Finansų klausimai gali būti svarbūs ypač dėl planuojamų išlaidų. Santykiuose svarbu skirti laiko nuoširdiems pokalbiams. Sveikatai reikia pusiausvyros, todėl fizinis aktyvumas, derinamas su poilsiu, suteiks geriausią rezultatą.
SKORPIONAS
Darbe gali prireikti daugiau dėmesio detalėms. Finansų srityje būkite atsargūs, nes rizika gali neduoti naudos. Santykiuose gali iškilti emocinių temų. Atvirumas padės sustiprinti pasitikėjimą. Sveikatai naudinga ramybė. Atsiribokite nuo nereikalingų įtampų.
ŠAULYS
Darbe atsiras naujų galimybių, tačiau reikės kantrybės. Finansiniai klausimai gali pareikalauti daugiau atsakomybės. Santykiuose atsiras noras daugiau keliauti ar aktyviai leisti laiką kartu. Sveikatai naudingas judėjimas ir sportas. Venkite streso, nes jis gali greitai paveikti nuotaiką.
OŽIARAGIS
Darbo ritmas skatins labiau susitelkti į konkrečius tikslus. Finansų srityje vertėtų vengti skubotų sprendimų. Santykiuose bus svarbu skirti laiko šeimai ir namams. Širdies atvirumas suteiks daugiau artumo. Sveikatai pravers mažiau streso ir daugiau poilsio. Turėkite laiko pabūti ramybėje.
VANDENIS
Darbe atsiras naujų pokalbių ar projektų. Finansai bus stabilesni, jei vengsite impulsyvių sprendimų. Santykiuose bus svarbu atvirai kalbėti apie ateities planus. Artumas sustiprės per bendrą veiklą. Sveikatai pravers judėjimas ir grynas oras. Skirkite laiko poilsiui, kad išvengtumėte nuovargio.
ŽUVYS
Darbe reikės daugiau atsakomybės. Finansai gali pareikalauti daugiau drausmės. Santykiuose bus svarbu įsiklausyti į kitą pusę. Jūsų jautrumas padės išlaikyti harmoniją. Sveikatai reikės ramybės ir tvarkingo ritmo. Pasirinkite veiklas, kurios stiprina vidinę darną.
