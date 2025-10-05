Astrologinė prognozė spalio 6–12 d.

AVINAS
Darbe rodysite atkaklumą ir gebėjimą susitvarkyti su smulkmenomis. Apdairumas padės išvengti neplanuotų nuostolių. Santykiuose norėsis daugiau artumo ir nuoširdumo. Sveikata šią savaitę gali reikalauti daugiau dėmesio – verta pagalvoti apie tvarkingesnį poilsio ritmą.
JAUTIS
Darbe turėsite peržiūrėti planus ir susitelkti į tai, kas duoda ilgalaikės naudos. Gali tekti pagalvoti apie investicijas ar išlaidas, susijusias su šeima. Santykiuose bus svarbus dėmesys partneriui ir kompromisai. Sveikata primins, kad reikia nepamiršti poilsio ir sąmoningo atsipalaidavimo.
DVYNIAI
Darbo ritmas gali būti gana intensyvus, tačiau jūsų gebėjimas greitai reaguoti bus didelis pranašumas. Galimos naujos uždarbio galimybės. Santykiai skatins daugiau atvirumo, o nuoširdus pokalbis išspręs ilgai slėgusias abejones. Sveikata priklausys nuo gebėjimo palaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir poilsio.
VĖŽYS
Darbo sritis skatins įvertinti, kokie įgūdžiai gali padėti jums kilti aukščiau. Finansų srityje bus svarbu planuoti. Santykiuose norėsite daugiau šilumos ir artumo. Sveikata skatins pasirūpinti emocine pusiausvyra. Ramūs pasivaikščiojimai ar lengva fizinė veikla padės atkurti vidinę darną.
LIŪTAS
Darbo srityje laukia įdomūs pokyčiai, kurie pareikalaus greitos reakcijos. Finansai šią savaitę gali svyruoti, todėl būtinas apdairumas. Santykiuose norėsite daugiau atvirumo. Sveikata reikalauja pastovumo, todėl venkite pervargimo ir pasirūpinkite kūno lankstumu. Nedidelis aktyvumas suteiks naujų jėgų.
MERGELĖ
Darbe jūsų pastangos bus pastebėtos, todėl verta parodyti iniciatyvą. Finansų klausimai skatins peržiūrėti išlaidas. Santykiuose gali kilti noras viską kontroliuoti, bet geriau rinktis lankstumą. Sveikata reikalauja ramybės ir poilsio. Pervargimas gali atsiliepti nuotaikai.
SVARSTYKLĖS
Darbo srityje galite sulaukti pagalbos iš kolegų. Finansų srityje galimi papildomi ištekliai, bet svarbu juos tinkamai paskirstyti. Santykiuose ieškokite pusiausvyros tarp duoti ir gauti. Nedidelis dėmesys partneriui sušildys atmosferą. Sveikata skatins daugiau judėti. Pasirinkę aktyvumą išvengsite įtampos.
SKORPIONAS
Darbe gali tekti imtis lyderio vaidmens. Finansai reikalauja kantrybės, ne viskas vyksta taip greitai, kaip norėtumėte. Santykiuose gali kilti stipresnių emocijų. Atvirumas ir pasitikėjimas padės jas suvaldyti. Sveikata skatins klausytis savo kūno.
ŠAULYS
Darbe gali atsiverti naujų krypčių, kurios įkvėps. Finansų klausimai skatins pasitikėti ilgalaikiais sprendimais. Santykiuose sustiprės nuoširdaus bendravimo poreikis. Skirkite laiko atviram dialogui. Sveikatą gali pagerinti aktyvus gyvenimo būdas. Judėjimas suteiks daugiau energijos.
OŽIARAGIS
Darbe galite sulaukti pasitikėjimo ir atsakomybės. Finansai skatins atsargumą. Laiku sustabdytos išlaidos padės išvengti sunkumų. Santykiai reikalauja kantrybės ir supratimo. Atidumas artimiesiems sustiprins ryšius. Reikėtų labiau pasirūpinti savo vidine būsena. Raskite laiko apmąstymams.
VANDENIS
Darbo aplinkoje galite susidurti su naujais projektais, kurie reikalauja kūrybiškumo. Finansai skatins apgalvotai planuoti. Santykiuose galimas netikėtas posūkis, kuris suteiks daugiau aiškumo. Sveikata bus geresnė, jei skirsite laiko judėjimui.
ŽUVYS
Darbo srityje gali atsirasti galimybė parodyti savo gebėjimus. Finansų klausimai gali pareikalauti dėmesio. Geriausia vengti skubotų sprendimų. Santykiuose bus daugiau jautrumo. Labiau rūpinkitės mityba ir poilsiu. Atidumas kūnui suteiks vidinės ramybės.
