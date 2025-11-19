 Augalai pagal horoskopą: kokį turėtumėte auginti jūs?

Augalai pagal horoskopą: kokį turėtumėte auginti jūs?

2025-11-19 17:14 klaipeda.diena.lt inf.

Astrologai tiki, kad namuose pastatytas jūsų natūrą atitinkantis augalas gali sustiprinti teigiamas savybes ir sukurti harmoningą erdvę.

Augalai pagal horoskopą: kokį turėtumėte auginti jūs?
Augalai pagal horoskopą: kokį turėtumėte auginti jūs? / DI sugeneruota nuotr.

Koks kambarinis augalas tinka jūsų zodiako ženklui?

Avinas – guzmanija (Guzmania)

Energingiems ir impulsyviems Avinams, kurie mėgsta būti pirmi, idealiai tinka guzmanija su ryškiu, raudonu ar oranžiniu, liepsną primenančiu žiedynu.

Guzmanija visą energiją skiria vienam, bet labai įspūdingam žiedui – tai simbolizuoja Avinų susitelkimą į vieną pagrindinį tikslą. Šio augalo „ugningas“ charakteris įkvepia aktyvumui ir ryžtui.

Jautis – zamiokulkas (Zamioculcas zamiifolia)

Žemiškam ir praktiškam Jaučiui, vertinančiam stabilumą, puikiai tinka zamiokulkas – vadinamasis „dolerio medis“.

Šis lėtai augantis, drėgmę kaupiantis augalas simbolizuoja patikimumą, rezervus ir materialinę gerovę. Zamiokulkas nereikalauja daug priežiūros – tai tinka Jaučio ženklo žmonėms.

Dvyniai – tradeskancija (Tradescantia)

Greitai auganti, margalapė tradeskancija puikiai atspindi dvilypę Dvynių prigimtį.

Jos šliaužiantys ūgliai primena nuolat kintančias idėjas, o paprastai įsišaknijanti augalo dalis simbolizuoja Dvynių gebėjimą prisitaikyti ir lengvai megzti ryšius.

Vėžys – vėzdūnė (Spathiphyllum)

Jautriems, šeimyniškiems Vėžiams tinka subtili vėzdūnė, dar vadinama „moterų laime“.

Šis augalas jautriai reaguoja į priežiūrą – kaip ir Vėžiai, jis prašo dėmesio, o gauta globa atsiperka ramybės atmosfera namuose.

Liūtas – monstera (Monstera deliciosa)

Prabangą ir dėmesį mėgstantys Liūtai atras save monsteros lapuose.

Dideli, raižyti lapai simbolizuoja jėgą, pasitikėjimą ir įspūdingą Liūto asmenybę. Augalas reikalauja ryškios šviesos ir reguliarios priežiūros.

Mergelė – orchidėja (Orchidaceae)

Perfekcionistės Mergelės įvertins orchidėjų simetriją ir subtilų grožį.

Orchidėja reikalauja tikslumo – drėgmės kontrolės, reguliaraus laistymo ir tvarkos, kuri yra artima Mergelės būdui.

Svarstyklės – kalatėja (Calathea)

Estetiškos Svarstyklės pamils kalatėjų raštuotus, harmoningus lapus.

Augalas reaguoja į aplinkos drėgmę ir šviesą, simbolizuodamas nuolatinę pusiausvyros paiešką.

Skorpionas – sansevjera (Sansevieria trifasciata)

Atsparūs ir paslaptingi Skorpionai sutaps su sansevjera, dar vadinama „uošvės liežuviu“.

Augalas išgyvena beveik bet kokiomis sąlygomis, atspindėdamas Skorpionų ištvermę ir gebėjimą atsinaujinti.

Šaulys – chlorofitas (Chlorophytum comosum)

Laisvę ir judėjimą mėgstančiam Šauliui tinka lengvai dauginamas, greitai augantis chlorofitas.

Tai vienas geriausių natūralių oro valytuvų, o tai skatina aiškų protą ir akiračio plėtimąsi.

Ožiaragis – bonsas (Bonsai)

Ambicingi Ožiaragiai įvertins bonso filosofiją – kantrybę, discipliną ir ilgalaikį rezultatą.

Bonsas – tai procesas, reikalaujantis strategijos ir tvirtos valios, kaip ir pats Ožiaragis.

Vandenis – tilandsija (Tillandsia)

Originaliems ir nepriklausomiems Vandeniams idealiai tinka tilandsija – „auginas iš oro“.

Augalui nereikia dirvožemio, jis sugeria drėgmę iš aplinkos ir puikiai tinka neįprastiems interjero sprendimams.

Žuvys – papartis (Nephrolepis)

Svajingoms ir vandens elementui artimoms Žuvims tinka papartis – magišką nuotaiką kuriantis augalas.

Papartis mėgsta drėgmę ir pavėsį, atspindėdamas Žuvų emocinį gilumą.

Šiame straipsnyje:
augalai
horoskopai
Zodiako ženklas
Zodiakai
naminiai augalai
kambarinės gėlės
astrologai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų