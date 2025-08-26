Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugpjūčio 26 d.)

AVINAS. Regis, iniciatyvą perims kiti žmonės, o jums liks tikėtis, kad jų ir jūsų neaplenks sėkmė. Kai kurių asmenų pasiūlymai gali būti abejotini, tad neskubėkite žavėtis tuo, kas gundančiai skamba.
JAUTIS. Būsite nusiteikę darbingai, o jei atostogaujate, stengsitės naudingai praleisti laisvalaikį: uogauti, grybauti, konservuoti ir t. t. Koncentruositės į tai, kas svarbu visai šeimai.
DVYNIAI. Regis, nepraleisite progos pademonstruoti, ką sugebate. Nestokosite drąsos, kūrybingumo. Iš meno, šou verslo, amatų, grožio verslo nusimato pajamų. Būsite nusiteikę nerti į meilės aistras. Tik netapkite mylimo asmens persekiotojais.
VĖŽYS. Nesinorės nei nuotykių, nei kelionių. Arba jūsų niekur išleisti nenorė šeimos nariai. Jei visgi kur nors vyksite, pasirūpinkite namų saugumu. Didesnė gaisro grėsmė.
LIŪTAS. Tai nebloga diena pratęsti veiklai, bendradarbiavimui. Deja, fizinis darbas labai sekins, o techninės problemos bus sunkiai įveikiamos. Nesusižeiskite ir nesužeiskite kitų.
MERGELĖ. Tai galėtų būti nebloga diena, jei tik neįsivelsite į konfliktines situacijas ar rizikingas avantiūras, azartinius žaidimus. Galite daug pralošti, o ne praturtėti. Neskubėkite pirkti brangaus daikto.
SVARSTYKLĖS. Turėsite progų atskleisti savo talentus arba padaryti įspūdį patinkančiam asmeniui. Sulauksite dėmesio, komplimentų. Visgi galvelė nuo pagundų neapsisuks, nes blaivus protas ir intuicija anaiptol nesnaus.
SKORPIONAS. Priklausymas nuo nuotaikų, pusiausvyros ir aiškaus suvokimo stoka, meilės abejonės slopins jūsų aktyvumą. Pasyviems būti nereikia, tačiau intensyvus bendravimas nėra patartinas. Seksis meninė, kūrybinė veikla.
ŠAULYS. Diena turėtų būti gana įdomi. Jus vertins bendraminčiai, draugai, o gal net gausi publika. Galbūt susiviliosite pasiūlymu, kuris palengvins piniginę. Artimas žmogus gali jums iškelti pavydo sceną ar kitaip gadinti nuotaiką.
OŽIARAGIS. Situacija akivaizdžiai parodys, kad kiekvienas kovoja už save ir reikia sugebėti oriai laviruoti tarp noro laimėti ir pagarbos kitiems. Bus apie ką pamąstyti. Galite kažkuo pasižymėti, trumpam atsidurti dėmesio centre.
VANDENIS. Palanku išvykti toliau nuo namų, pasisemti naujų įspūdžių. Geriau būtų, kad kartu vyktų ir gyvenimo partneris. Tik pernelyg nekritikuokite artimo žmogaus, nes ir patys nesate tobulybės.
ŽUVYS. Stengsitės kontroliuoti situaciją ir kartu neprarasti žaismingumo, originalumo. Jeigu norite pasiskolinti ar paskolinti pinigų, pravartu protingai apsidrausti (galbūt daiktiniu užstatu, dokumentu ar pan.).
Naujausi komentarai