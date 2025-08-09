Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugpjūčio 9 d.)

AVINAS. Regis, nuo pat ryto galvosite apie suplanuotus renginius, susitikimus, pasimatymus. Galbūt teks labiau palepinti vaikus, mylimą žmogų, draugus ar talkininkus, jei jų prireikė sodyboje ar kitur. Atsargiai elkitės su ugnimi ir prie vandens.
JAUTIS. Jums svarbūs santykiai gali kiek susikomplikuoti. Į tai ir kitus dirgiklius jautriai reaguos jūsų psichika. Galite išprovokuoti didelę įtampą. Nesinervinkite dėl smulkmenų ir palikite ramybėje praeities šmėklas.
DVYNIAI. Tikriausiai stengsitės neužsisklęsti nuo tų, kuriems reikia draugiško patarimo, paguodos. Vis dėlto teigiamų rezultatų pasiekti gali trukdyti per dideli jūsų kaprizai ir polinkis iš adatos priskaldyti vežimą. Būkite atsargūs kelyje.
VĖŽYS. Gali būti, kad teks spręsti problemas, susijusias su bendrais finansais, mokesčiais. Galbūt teks gražinti skolą. Su kažkuo galite susipykti. Verčiau nebėkite nuo to, kas neišvengiama. Elkitės atsargiai su ugnimi ir prie vandens.
LIŪTAS. Regis, atkakliai mėginsite paveikti savo partnerį ar kitą asmenį, kad sutiktų su jūsų planais ir įsitikinimais. Tačiau šis arba jumis nelabai tikės, arba visai nepasitikės. Nuomonių, skonių skirtumus suderinti bus nelengva.
MERGELĖ. Turbūt paaštrės keisti polinkiai, pomėgiai. Galite ne itin gerai pasijusti dėl sveikatos sutrikimo, streso kelionėje ar kitų priežasčių. Bet kuriuo atveju turite labiau rūpintis sveikata, nevartoti neįprasto maisto, svaigalų.
SVARSTYKLĖS. Nebloga diena, tik išlaidos nedžiugins. Regis, vaikų arba mylimo žmogaus poreikiai augs lyg ant mielių, o jums bus svarbu juos patenkinti bet kokia kaina. Liūdins partnerio žeriama kritika. Elkitės atsargiai su ugnimi ir prie vandens.
SKORPIONAS. Šiuo metu daug kas priklausys nuo aplinkybių ir kitų žmonių valios. Kai kuriuos suplanuotus reikalus teks koreguoti. Saugokite sveikatą, venkite žmonių spūsties, tausokite nervus.
ŠAULYS. Užsiimsite mėgstama veikla ir tai suteiks džiaugsmo. Aktyviam užsiėmimui paskatinti gali mylimas žmogus arba giminaičiai, kaimynai. Seksis kaupti informaciją arba ją rasti, jei aktualu. Saugokite vaikus.
OŽIARAGIS. Diena lyg ir nebloga, tačiau labiau džiaugsis tie, kurie neturi per didelių poreikių, netrokšta išlaidauti pramogoms. Vis dėlto bet kokiu atveju teks išleisti pinigų dovanai, vaišėms ar kitam maloniam reikalui. Būkite atsargūs su ugnimi ir prie vandens.
VANDENIS. Bus sunku apsispręsti aktualiu klausimu, nors ir jausite tokį vidinį poreikį. Labai trikdys oponentai. Šalia gali atsirasti ir tokių, kurie piktnaudžiaus kitų pasitikėjimu, dosnumu.
ŽUVYS. Pasižymėsite gera intuicija, psichologine įžvalga. Venkite svaigalų, saugokitės geliančių padarų. Jeigu tik įmanoma, pravartu atsiriboti nuo šurmulio ir pabūti vienumoje, atsipalaiduoti.
