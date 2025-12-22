Kuriems Zodiako ženklams šią savaitę seksis meilėje?

Vėžys
Vėžiai neturėtų per daug sureikšminti pastaruoju metu kylančių nesutarimų su savo antra puse, nes tai tik rodo, kad nepaisant santykių stažo – tiek ilgo, tiek ne labai – jie vis dar vienas kitam nauji ir įdomūs. Blogiausia, ką galima padaryti tokioje situacijoje, – bandyti bet kokiomis priemonėmis pakeisti partnerį: tai užtikrins nuomonių vienybę, bet gali tapti bendro gyvenimo pabaigos pradžia.
Šaulys
Šauliai – ypač tie, kurie, nepaisant savo amžiaus, dar nesutiko žmogaus, su kuriuo nori praleisti savo gyvenimą, – pagaliau gaus tokią galimybę. Šis lemtingas įvykis šio ženklo atstovams įvyks netikėčiausiu būdu, tačiau jie neturės abejonių dėl šio žmogaus: jį pamatę, jie iš karto supras, kad būtent to jie visą šį laiką laukė, todėl reikės tik neatstumti jo, pasakius – kaip jiems įprasta – ką nors šiurkštaus.
Žuvys
Žvaigždės primygtinai rekomenduoja Žuvims nusileisti iš dangaus, kur jos paprastai sklando, į žemę ir atkreipti dėmesį į žmones, kurie nėra jų svajonėse, o yra visai šalia. Būtent tarp jų jos ras žmogų, kuris jau seniai simpatizuoja šio ženklo atstovams, tačiau Žuvys, kurdamos idealaus mylimojo paveikslą, į jį nekreipia dėmesio. Ir visiškai be reikalo tai daro: jei jos atidžiau įsižiūrės, paaiškės, kad daugeliu savybių jis atitinka portretą, kurį jos sau kuria jau kurį laiką.
