Romantikos kupina žiema: šie Zodiako ženklai atras tikrąją meilę

Šaltasis metų laikas kartais gali atrodyti kaip vienatvės metas, tačiau tikrai ne visiems. Astrologai tikina, kad šią žiemą žvaigždės paruošė tikrą meilės istoriją keliems Zodiako ženklams. Jų gyvenimas bus kupinas šilumos, švelnumo ir malonių staigmenų – net jei šiuo metu jie meile nebėtiki.
Jautis
Jaučiai ilgą laiką vengė naujų jausmų, nes vertino ramybę ir nuspėjamumą. Tačiau šią žiemą jie sutiks žmogų, kuris pralauš abejingumo sieną. Tai gali būti senas pažįstamas ar kolega, su kuriuo netikėtai įsiliepsnos kibirkštis. Svarbiausia – nebijoti žengti pirmojo žingsnio.
Vėžys
Vėžiams ši žiema taps dvasinio atgimimo laikotarpiu. Po nusivylimų jie vėl patikės meile. Visata jiems padovanos žmogų, su kuriuo bus lengva, ramu ir saugu – be žaidimų, be skausmo. Tokie santykiai gali išsivystyti į tikrą šeimos istoriją.
Mergelė
Praktiškos Mergelės dažniausiai vadovaujasi logika, tačiau žvaigždės joms paruošė šiltą staigmeną – romaną, kuris prasidės nuo draugystės. Šis ryšys bus gilus, nuoširdus ir emociškai brandus. Mergelėms verta pasitikėti savo intuicija – šį kartą širdis jų neapgaus.
