Atskleista slėpta Tutanchamono kapo paslaptis: mokslininkai ilgai bijojo tai paviešinti

Praėjo šimtas metų nuo tada, kai Egipte buvo atrasti faraono Tutanchamono palaikai, o dabar tyrėjas atskleidė mažai žinomas šių kasinėjimų detales.
Pasak „Daily Mail“, britų archeologas Hovardas Karteris (Howard Carter) ir Egipto archeologų komanda atrado garsųjį kapą Karalių slėnyje, tačiau, norėdami išimti mumiją iš karsto, jie buvo priversti nukirsti jai galvą ir subjauroti kūną.
Faraono mumija buvo apgaubta senoviniu dervos kiautu, likusiu nuo laidojimo ritualo, vykusio 1323 m. pr. m. e., daugiau nei prieš 3300 metų.
Leidinyje pažymėta, kad nors H. Karteris parašė tris knygas apie atradimus, jis praleido detales apie išardymą. Ekspertai mano, kad tai buvo padaryta siekiant išvengti nepagarbaus elgesio su mumija atskleidimo.
„Vėlesnė autopsija buvo siaubinga. Tutanchamonui buvo 'nukirsta galva, jo rankos buvo nukirstos ties pečiais, alkūnėmis ir plaštakomis, kojos – ties klubais, keliais ir kulkšnimis, o liemuo – nuo dubens ties klubakauliu'“, – atskleidė Eleanor Dobson iš Birmingamo universiteto.
„Vėliau jo palaikai buvo suklijuoti, kad būtų imituojamas visas kūnas – šiurpi rekonstrukcija, slepianti proceso žiaurumą“, – pridūrė E. Dobson.
Šie mokslininkų darbo atskleidimai įkvėpė naujos gyvybės mitui, kad prakeiksmas, atnešantis nelaimę, ligas ir mirtį, persekioja kiekvieną, kas paliečia Egipto faraono mumiją.
Leidinyje priminta, kad faraono prakeiksmo mitas pasklido visame pasaulyje po to, kai pagrindiniai H. Karterio ekspedicijos nariai mirė paslaptingomis aplinkybėmis archeologams atradus Tutanchamono kapą.
Tarp žuvusiųjų buvo H. Karterio rėmėjas lordas Karnarvonas (Carnarvon), kuris mirė nuo kraujo užkrėtimo po vabzdžio įkandimo. H. Karteris toliau ginčijo prakeiksmo egzistavimą iki pat savo mirties nuo Hodžkino limfomos, būdamas 64-erių.
Po šimtmečio kai kurie tyrėjai, įskaitant E. Dobson, teigia, kad H. Karteris sąmoningai slėpė siaubingą Tutanchamono egzekuciją, kad išvengtų visuomenės pasipiktinimo.
Šie teiginiai dar labiau įsitvirtino tada, kai septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose tyrėjai atrado, kad Tutanchamono kūnas po autopsijos buvo suklijuotas taip, kad sudarytų įspūdį, jog jis nepažeistas.
Tačiau mokslininkai jau dešimtmečius diskutuoja, ar H. Karteris ir archeologai turėjo kitą pasirinkimą, bandydami ištraukti faraono kūną, atsižvelgiant į ribotus 1920-ųjų technologinius išteklius.
H. Karterio užrašuose pažymėta, kad mumija buvo visiškai prilipusi prie karsto dugno, nes žyniai prieš 3300 metų ant faraono užpylė didžiulius kiekius tirštų juodų aliejų ir dervų, kurie sukietėjo į uolieną primenančius klijus.
Kelias dienas jie laikė auksinį sarkofagą kaitrioje Egipto saulėje ir net naudojo lempas mėgindami ištirpdyti juodą, į dervą panašią medžiagą, dengusią Tutanchamoną.
Tačiau kai niekas nepadėjo, H. Karteris ir anatomai Douglasas Derry bei Saleh Bey Hamdi nusprendė jėga ištraukti faraoną iš karsto, įkaitindami paprastus peilius iki raudonumo, kad ištirpdytų dervą.
Naudodami peilius, kaltus ir plaktukus, jie nuskaldė mumiją nuo karsto: pirmiausia nuėmė garsiąją auksinę kaukę, o tada nukirto galvą. Vėliau komanda perpjovė liemenį per pusę ir nulaužė rankas bei kojas ties kiekvienu sąnariu.
Galiausiai kūnas buvo išardytas į daugiau nei 12 atskirų dalių, kad būtų galima atgauti ir mumiją, ir neįkainojamą auksinį karstą kartu su jame įstrigusiais papuošalais.
Po daugelio metų, tyrinėjant Tutanchamono kūną, paaiškėjo, kad H. Karteris ir jo anatomai kiekvieną dalį padengė karštu parafinu, kad apsaugotų ją nuo irimo, o tada vėl suklijavo su derva eksponavimui.
„Verta persvarstyti Karterio kasinėjimų palikimą ne tik kaip svarbų egiptologijos įvykį, bet ir kaip etinio apmąstymo akimirką“, – komentavo E. Dobson.
„Tutanchamono kūno išardymas, kurį nuslėpė oficialūs šaltiniai, skatina mus permąstyti archeologinio triumfo sampratą ir kritiškiau pažvelgti į praeitį“, – pažymėjo ji.
Nors H. Karterio metodai, leidę analizuoti vieną mįslingiausių istorijos asmenybių, sulaukė kai kurių tyrėjų kritikos, kiti gynė jo kasinėjimus.
