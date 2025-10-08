Net negalvokite taip daryti: ko kategoriškai negalima jungti prie USB prievado

Jūsų USB prievadas nėra tik „skylė“ įkrovimui. Jis atsakingas už maitinimą, duomenų perdavimą ir įrenginio saugumą. Neatsargiai jungdami įvairius įrenginius galite sugadinti bateriją, „sudeginti“ komponentus arba atverti kelią įsilaužimams į savo duomenis.
Leidinys „SlashGear“ neatsargų prijungimą prilygina namų raktų atidavimui nepažįstamiems žmonėms ir išvardija penkis dalykus, kurių niekada neturėtumėte jungti prie savo išmaniojo telefono USB prievado.
1. Padirbti arba nesertifikuoti kabeliai
Neoriginalūs USB kabeliai dažnai neturi svarbių saugos funkcijų – apsaugos nuo viršįtampių, tinkamo ekranavimo ar įtampos stebėjimo. Tai reiškia, kad jie gali perkaisti, sugadinti bateriją arba net sukelti trumpąjį jungimą telefono pagrindinėje plokštėje.
Pigus kabelis gali sutaupyti kelis eurus, tačiau ilgainiui tai gali kainuoti jums telefoną. Apsvarstykite, ar toks „sutaupymas“ vertas rizikos.
2. Viešosios įkrovimo stotelės
Kalbame ne apie paprastas rozetes, o apie USB įkrovimo prievadus, įmontuotus tiesiai į sieną ar stovą. Tokie dažniausiai randami viešbučiuose, oro uostuose ar prekybos centruose.
Prisijungimas prie viešosios USB stotelės padidina įsilaužimo, vadinamo „juice jacking“, riziką – kai per USB perduodama ne tik energija, bet ir kenkėjiškas kodas. Geriausia turėti nešiojamą bateriją (power bank) arba naudoti USB blokatorių, kuris išjungia duomenų perdavimą.
3. Nesaugūs USB diskai ar įtaisai
Prijungti nepažįstamą USB diską ar priedą prie telefono gali būti ypač pavojinga. Saugumo ekspertai įspėja dėl vadinamųjų USB žudikų – savadarbių atmintinių, kurios per prievadą tiekia aukštos įtampos srovę ir akimirksniu sugadina įrenginį.
Taisyklė paprasta: jei nesate tikri, iš kur atsirado USB įrenginys – jo nejunkite. Atsitiktinai rasta atmintinė tikrai neverta jūsų telefono.
4. Išoriniai kietieji diskai
Nors telefonas teoriškai gali įkrauti išorinius diskus per USB prievadą, apkrova dažnai viršija leistiną ribą. Tai greitina akumuliatoriaus išsikrovimą, perkaitina prievadą ir gali pažeisti litavimą.
Be to, išoriniame diske gali slypėti kenkėjiškų programų, o telefonai neturi tokio paties apsaugos lygio kaip kompiuteriai – todėl infekcijos rizika yra didesnė.
5. Įkrovikliai, kurių galia didesnė už telefono leistiną
Ne visi įkrovikliai yra vienodi. Daugelis šiuolaikinių telefonų palaiko greitąjį įkrovimą, tačiau tik gamintojo nurodytose ribose. Įkroviklis, kuris viršija šias specifikacijas, gali netinkamai reguliuoti srovę, perkaitinti akumuliatorių, pažeisti prievadą ar net visiškai jį sugadinti.
Idealu naudoti tik kartu su telefonu gautą įkroviklį arba sertifikuotus alternatyvius įrenginius iš patikimų gamintojų. Ir nepamirškite: greičiau – ne visada geriau, kai kalbame apie akumuliatoriaus ilgaamžiškumą.
Naujausi komentarai