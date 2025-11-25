Vilnius ruošiasi dideliam sniego kiekiui: gyventojams – svarbi informacija

Kaip teigiama, didžiausias snygis prognozuojamas piko metu. „Iki to laiko Grindos technika jau bus atlikusi pagrindinį darbą. Piko valandų eismo srautams išsiskirsčius gatvėse, gatvių valymo technika grįš prie intensyviausių pajėgumų. Naktį gatvės bus valomos ir barstomos nuolat“, – informavo sostinės savivaldybės atstovai.
Pasak jų, miesto viešąsias erdves prižiūrintys tvarkytojai taip pat stebi situaciją. Dar vakare ir jau paryčiais miesto aplinką prižiūrinčios tarnybos, atsižvelgdamos į realią situaciją, prevenciškai barstys pėsčiųjų ir dviračių takus, laiptus, įkalnes, nuokalnes, kiemus.
„Jei rytoj, dienos metu, atsirastų poreikis, trasos bus valomos ir barstomos pakartotinai ar nuolat“, – pridūrė Vilniaus valdžia.
Ant šaligatvių krentanti dulksna ir smulkus lietus staigiai virsta ledu, tad:
– neskubėkite, įvertinkite esamą situaciją: eikite mažais žingsneliais, ten kur nuvalyta ir pabarstyta, nelaikykite rankų kišenėse;
– lipdami laiptais laikykitės už turėklų;
– avėkite avalynę neslidžiu ir nelygiu padu;
– kelionei iš taško A į tašką B pasilikite laiko atsargą;
– jei galite, susilaikykite nuo nebūtinų kelionių, dirbkite iš namų;
– venkite aukštų senų medžių, jų šakos gali neatlaikyti iškritusio sniego kiekio ir lūžti;
– pastebėję pavojingus ruožus, informuokite savo seniūniją, praneškite tel. 1664 ar 1355.
„Vilniuje yra 4 mln. kvadratinių metrų pėsčiųjų takų, todėl per akimirką visų pabarstyti neįmanoma. Iš pradžių barstomi laiptai, magistraliniai pėsčiųjų takai, prie pėsčiųjų perėjų ir viešojo transporto stotelių esantys takai“, – rašoma Vilniaus savivaldybės feisbuke.
