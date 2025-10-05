Penki patarimai tėvams

Kurkite šeimos taisykles
„Vaikai dažnai yra skaitmeniniai našlaičiai – tėvai ne visada turi įgūdžių juos mokyti elgtis šioje erdvėje. Todėl labai svarbu turėti aiškias taisykles, kurių laikosi visa šeima. Vaikai daug labiau seka pavyzdžiu nei žodžiais“, – sako skaitmeninės gerovės konsultantė Lina Žemaitytė-Kirkman.
Pirmoji ir svarbiausia taisyklė – jokių ekranų miegamuosiuose ir prie stalo valgant. „Telefonas trikdo miegą ne tik dėl mėlynosios šviesos, bet ir dėl pamatomo turinio, galinčio kelti stresą. Patarčiau vakare telefoną palikti kitame kambaryje ir miegamajame turėti žadintuvą. Pasieksite du gerus dalykus: pirma, prieš miegą labiau nusiraminsite ir atrasite laiko knygai ar kitam pomėgiui, antra, bus ramesnis rytas pabudus. Vakarienė dažnai yra vienintelis laikas pabūti visiems kartu, tad geriau jį skirkite bendravimui. Pavyzdžiui, sutarkite, kad prieš vakarienę ekranais naudojatės paskutinį kartą“, – pataria konsultantė.
Antroji taisyklė – aiškus pramogų laikas. „Svarbu atskirti, kada ekranai naudojami edukacijai ir kūrybai, o kada juose yra tik pasyviai stebima labai greitai besikeičianti ir stimuliuojanti informacija su daug spalvų ir veiksmo. Įvairūs tyrimai rodo, kad per ilgas laikas prie ekrano gali pakenkti vaikų emocinei savireguliacijai, miegui, fizinei sveikatai ir motyvacijai mokytis“, – atkreipia dėmesį L. Žemaitytė-Kirkman.
Dar viena taisyklė – vaikai naudoja planšetę ar telefoną tik matant tėvams, o ne už uždarų durų. Šis susitarimas padeda suprasti, kas įdomu vaikui ir kas vyksta jo pasaulyje, skatina atvirumą ir suteikia galimybę kartu aptarti turinį.
Kalbėkite su vaikais
„Taisyklės veikia geriau, kai vaikai supranta jų prasmę. „Jei sakome „ne“, vaikas nebus patenkintas ir laimingas. Tačiau jei paaiškiname, kodėl negalima žaisti tam tikro žaidimo, atsiranda galimybė kalbėtis, kai galime perduoti savo vertybes. Girdėdamas ir žinodamas jas vaikas, tikėtina, vėliau pats gebės pasirinkti sąmoningai“, – sako L. Žemaitytė-Kirkman.
Prieš parsisiunčiant žaidimą ar įsigyjant filmą, patariama jį aptarti kartu su vaiku. Galite pasinaudoti svetaine „Common Sense Media“, kurioje pateikiami psichologų ir edukologų vertinimai apie žaidimų ir filmų turinio kokybę, žiaurumo ar komercijos lygį, amžiaus rekomendacijas ir kt.
Svarbu mokyti vaikus atpažinti savo emocijas ir suprasti, kokia veikla juos lavina, ramina ar išsekina. „Po ekrano naudojimo laiko užduokite vaikui klausimą: kaip jautiesi dabar? Jeigu vaikas atrodo irzlus ir pavargęs, vadinasi, laiko prie ekrano jis praleido per daug, todėl tai gražiai jam ir pasakykite. Taip vaikas pamažu išmoks atpažinti, kad po tokios veiklos iš tiesų nesijaučia gerai“, – pažymi konsultantė.
Planuojant vaiko dienotvarkę naudinga vadovautis ir 1:1 taisykle – per dieną technologijų reikia tiek pat, kiek ir gyvos, sensorinės veiklos.
Skirkite dėmesio sveikai rutinai
„Jeigu viena pamoka vyko su planšetėmis ar skaitmeniniais šaltiniais, kita turėtų būti skirta gyvai veiklai: judėjimui, menui, muzikai, keramikai, šachmatams. Pavyzdžiui, pamokoje naudojama planšetė, po jos – refleksija žaidžiant šachmatais, skaitmeninis žemėlapis, vėliau – tikras maketas dailės studijoje, kurį galima paliesti, ir pan. Tarp ekrano veiklų būtinos pertraukos, geriausia – be kito ekrano. Kaip rodo tyrimai, jaunesnio amžiaus vaikams, kad vystytųsi jų emocinis intelektas, motorika, dėmesio valdymas, reikalingas nuolatinis perėjimas tarp virtualiojo ir fizinio pasaulio“, – paaiškina A. Liubertaitė-Amšiejė.
Ji priduria, kad technologijų nereikėtų demonizuoti, o protingai pasitelkti. Taigi, jei pirmokas moka naudotis skaitmeniniu vadovėliu, bet ir piešti guašu, iškepti sausainių ar surasti Oriono žvaigždyną, puiku.
„Vaikui prašant laiko prie ekrano, pirmiausia užduokite klausimą: kam tau to reikia? Jei vaiko atsakymas aiškus, vadinasi, technologija prasminga, jei ne – ji tik triukšmas. Tikrasis skaitmeninis raštingumas – gebėjimas ne tik šiais įrankiais naudotis, bet ir suprasti, kada jų nereikia“, – sako A. Liubertaitė-Amšiejė.
Rodykite pavyzdį
„Vaikai kopijuoja mūsų elgesį. Jeigu norite, kad jie sąmoningai naudotų technologijas, patys taip darykite. Vienas paprasčiausių būdų – garsiai įvardyti, ką veikiate telefone. Pavyzdžiui, „dabar atrašau žinutę savo kolegei“, „moku komunalinius mokesčius“, „perku bilietus mums į teatrą“, „užsakau prekes, kad rytoj jas pristatytų“ ir t. t. Galite pridurti, kada baigsite.
Toks paaiškinimas tampa maža edukacija apie tai, ką galima nuveikti pasitelkus technologijas, ir kartu padeda vaikui suprasti, kada vėl galėsite jam skirti dėmesio“, – pataria L. Žemaitytė-Kirkman.
Leiskite klysti ir mokytis
Pasak eksperčių, taisyklės ir ribos būtinos, tačiau dar svarbiau – pasitikėjimu grįsti santykiai.
„Leiskite vaikui patirti savo sprendimų padarinius. Jei paauglys iki vėlumos buvo socialiniuose tinkluose ir kitą dieną jaučiasi pavargęs, aptarkite, kas nutiko ir ką jis kitą kartą galėtų daryti kitaip. Klaida nėra pasaulio pabaiga – tai galimybė augti. Šis požiūris ypač svarbus skaitmeninėje erdvėje, kur impulsų ir patrauklių pagundų daug“, – primena L. Žemaitytė-Kirkman ir akcentuoja: jei ekranai naudojami sąmoningai, jie visiškai netrukdo vaikystei ir gali tapti puikiu pagalbininku mokantis, bendraujant, lavinant kūrybiškumą ir atrandant pasaulį.
Tai svarbu
Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, vaikams iki dvejų metų – jokio ekrano, nesvarbu, kokiais tikslais: „Mažiems vaikams, kurie praleidžia daug laiko ekranuose, iki galo nesusiformuoja mielininis dangalas smegenyse. Vadinasi, prastėja jų akademiniai rezultatai“, – akcentuoja L. Žemaitytė-Kirkman.
Ikimokyklinukams pramogoms skirtas laikas gali būti iki 30 minučių savaitgalį, pradinukams – iki vienos valandos per dieną, paaugliams – vertinant ir ribojant kiekvienu atveju individualiai.
