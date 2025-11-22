Su amžiumi laikas bėga greičiau – mokslininkai tam turi paaiškinimą

Mechanikos inžinerijos profesorius Adrianas Bejanas mano, kad laiką visi suvokiame skirtingai, ypač jaunystėje.
„Smegenys gauna mažiau vaizdų, nei jaunystėje buvo įpratusios priimti“, – aiškino jis, pridurdamas, kad su amžiumi vizualinės informacijos apdorojimo greitis lėtėja, nes didėja neuronų tinklų sudėtingumas.
Tai reiškia, kad elektriniai signalai turi nukeliauti ilgesnius atstumus, todėl signalų apdorojimas vyksta lėčiau – štai kodėl laikas, atrodo, bėga greičiau.
Daugybė tyrimų rodo, kad mūsų laiko greičio suvokimas didėja su amžiumi.
Neseniai Liverpulio Johno Mooreso universitete atliktas tyrimas aiškinosi, kodėl JK gyventojams atrodo, kad Kalėdos kasmet ateina vis anksčiau, o Irako gyventojams – kad Ramadanas prasideda anksčiau.
Kaip aiškino A. Bejanas, šis reiškinys mokslo bendruomenei gerai žinomas.
Keturmečiui metai – didesnis gyvenimo laikotarpis nei trisdešimtmečiui ar keturiasdešimtmečiui.
„Žmonės dažnai nustemba, kiek daug prisimena iš dienų, kurios jaunystėje atrodė be galo ilgos. Taip yra ne todėl, kad jų patirtys buvo gilesnės ar prasmingesnės, bet todėl, kad jos buvo apdorojamos daug spartesniu tempu“, – sakė profesorius.
Suaugę priprantame prie patirčių ir susiformavusių įpročių, retai pasineriame į nežinomybę, todėl laikas bėga nepalikdamas smegenims nieko naujo suvokti ar įsiminti.
Dėl to mūsų dienos ir mėnesiai susilieja į vieną visumą, sudarytą tik iš kelių ryškesnių akimirkų, ir laikas ima atrodyti greitesnis.
A. Bejanas patarė sulėtinti tempą, priversti save padaryti ką nors naujo, kad pavytų atitrūkti nuo rutinos.
„Palepinkite save staigmenomis. Darykite tai, kas neįprasta. Išgirdote gerą anekdotą? Papasakokite! Turite naują idėją? Įgyvendinkite ją“, – sakė profesorius.
Kaip pastebi Mičigano universiteto psichologijos profesorė Cindy Lustig, rutina gali priversti mus jaustis taip, lyg tiesiog joje gyventume.
Kai per tam tikrą laiką nuveikiame daug, gali pasirodyti, kad „laikas išsitempia ir atrodo labai ilgas“.
Ji pabrėžė, kad kiekvienas iš mūsų turi didelę įtaką tam, kaip patiriame laiką, todėl svarbu gyventi dabartimi, o ne užstrigti mintyse apie praeitį.
