Košė nenuobodžiai – trys netikėti ir maistingi receptai košės dienai

Skirtingai nuo daugelio kitų populiarėjančių maisto produktų, košė nėra trumpalaikė mada – tai visos žmonijos mitybos pagrindas, būdingas įvairioms kultūroms. Šiandien ji iš naujo populiarėja dėl to, kad yra lengvai pagaminama ir nebrangi. Be to košė yra tinkama daugeliui: gali būti ir veganiška, jeigu naudojamas augalinis pienas, arba be glitimo, jeigu pasirenkamos tinkamos avižos.

Kaip išsirinkti ir su kuo ruošti?

Svarbiausia gaminant maistingą avižinės košės dubenį atsižvelgti į pagrindinio ingrediento – avižų – kokybę.

„Lietuvoje šiuo klausimu mums pasisekė, nes nuo seno yra žinoma, kad vieni geriausių avižų grūdų yra kilę iš Skandinavijos ir Baltijos šalių. Čia augančios avižos yra aukštesnės maistinės vertės ir kokybės. Tai galima pamatyti ir plika akimi – kokybiški dribsniai yra vizualiai vienodo dydžio, formos ir spalvos. Pakuotėje neturėtų būti jokių papildomų priedų, pavyzdžiui, avižų grūdų lukštų. Beje, paprastai košėms renkamės avižų dribsnius, tačiau jų kokybė nesiskiria ir nuo įprastų pilno grūdo avižų“, – teigia vienos bendrovės kokybės vadovė Vita Petravičiūtė.

Tačiau net ir pasirinkus avižas kaip košės pagrindą, toliau galima eksperimentuoti su skirtingais skoniais. Tinklaraštininkė Gabrielė Žutautaitė neseniai ėmėsi košės valgymo iššūkio ir tikina, kad jis padėjo atrasti košę iš naujo.

„Šiandien mes ieškome natūralumo, paprastumo, kurį galime sukurti iš ingredientų, randamų mūsų virtuvės spintelėje. Kita vertus, paprasta – tai nebūtinai nuobodu. Košė yra pagrindas improvizacijai – tai tarsi drobė, ant kurios galima kurti visus įmanomus skonius ir jų derinius. Nors anksčiau nebuvau didelė košės mėgėja, sugalvojau sau mesti iššūkį ir visą rugsėjo mėnesį, kiekvieną dieną, valgyti tik šį patiekalą pusryčiams. Tai iš esmės pakeitė mano požiūrį į košes“, – tikina mergina.

G. Žutautaitė tikina, kad gardžios ir įdomios košės – nebūtinai tik išdailintų „Instagram“ profilių kuriamas turinys, ją galima susikurti ir savo namuose. Todėl dalinasi sukurtais košės receptais, kuriuos galite išbandyti tarptautinės košės dienos proga arba tingiems ir ilgiems savaitgalio pusryčiams.

Moliūgų pyrago košė

„Šiuo metu man labiausiai košėje patinka rudeninė skonių paletė, kurią suteikia tokie prieskoniai kaip cinamonas, gvazdikėliai, imbieras, kardamonas ir muskatas. Tai tarsi fantastiška rudeniško pyrago ar imbierinio sausainio imitacija košės formatu. O kartu priderinus dar ir moliūgą, konsistencija tampa sodresnė, švelnesnė“, – pasakoja G. Žutautaitė.

Gamintojų nuotr.

Ingredientai 1 porcijai: 50 g avižinių dribsnių, 1-2 v. š. moliūgų tyrės, 100-150 ml. migdolų pieno, žiupsnelio kvapniųjų pipirų, 1/3 a. š. cinamono, žiupsnelio muskato, malto gvazdikėlio, imbiero miltelių, druskos, vanilės esencijos, 1 v. š. klevų sirupo. Pagražinimui: pekano riešutų arba pistacijų, gliaudytų moliūgų sėklų.

Puode įkaitinkite migdolų pieną. Jam užvirus suberkite avižinius dribsnius. Po 3 minučių virimo, į verdančią košę sudėkite moliūgų tyrę ir visus prieskonius. Košę gerai išmaišykite ir leiskite dar kelias minutes pavirti. Serviruokite su mėgstamais riešutais, moliūgų sėklomis, apšlakstykite klevų sirupu.

Sūri avižinė košė su be lukšto virtu kiaušiniu

„Kaip supratau per savo košės iššūkį, labai daug žmonių prisibijo sūrių košių. Atrodo neįprasta į jas pilti, pavyzdžiui, sultinį. Todėl išsikėliau siekį – išpopuliarinti sūrią košę su kiaušiniu, nes man pačiai ji buvo laimėtoja“, – teigia tinklaraščio autorė.

Gamintojų nuotr.

Ingredientai 1 porcijai: 50 g avižinių dribsnių, 100-150 ml vandens, ketvirtadalio mėgstamo sultinio kubelio, saujos mažųjų špinatų, 3-4 pievagrybių, gabalėlio sviesto kepimui, pusės avokado, fetos sūrio, sezamų sėklų, mėgstamų daigų.

Nedideliame puode įkaitinkite vandenį kiaušinio virimui, o tuo metu pasiruoškite daržoves. Pievagrybius supjaustykite, pakepinkite įkaitintoje keptuvėje su sviestu ir druska. Supjaustykite pusę avokado, nuplaukite špinatus. Kitame puode įkaitinkite mėgstamą sultinį. Jam užvirus suberkite avižinius dribsnius, košę virkite 5 minutes.

Kol verda košė, paruoškite be lukšto virtą kiaušinį. Kiaušinį įmuškite į nedidelį dubenėlį ar puodelį. Vanduo puode turi vos virti ir beveik neburbuliuoti. Išsukite vandenį šaukštu taip, kad susidarytų nedidelis sūkurys, o į jo vidurį „įleiskite“ kiaušinį. Virkite lygiai 3 minutes.

Kiaušiniui išvirus, jį atsargiai išimkite iš vandens ir padėkite ant popierinio ar medžiaginio rankšluosčio, kad apdžiūtų. Serviruokite: į dubenėlį dėkite išvirtą košę, keptus pievagrybius, avokadą, špinatus, ant viršaus – be lukšto virtą kiaušinį ir daigus. Viską barstykite fetos sūriu ir sezamo sėklomis.

Bananinė–šokoladinė košė

„Daugelio žmonių mėgstamiausia košės versija – su bananais ir riešutų sviestu. Tačiau aš savo recepte ją dar pagardinau kakava, o bananus karamelizavau. Tai suteikė ypatingo skonio“.

Gamintojų nuotr.

Ingredientai 1 porcijai: 50 g avižinių dribsnių, 100-150 ml migdolų pieno, 1 a. š. tamsios kakavos, 2 bananų, 1 v. š. riešutų sviesto, gabalėlio sviesto, klevų sirupo, kelių gabalėlių juodojo šokolado, stambių kokoso drožlių, žiupsnelio stambios druskos.

Puode įkaitinkite migdolų pieną. Jam užvirus, suberkite avižinius dribsnius. Iškart įberkite šaukštelį tamsios kakavos ir suberkite dribsnius. Kol košė verda, paruoškite bananus. Vieną sutrinkite, kitą – perpjaukite išilgai pusiau.

Trintą bananą įmaišykite į verdančią košę, o antrąjį bananą paruoškite kepimui. Tam įkaitinkite keptuvę su gabalėliu sviesto. Perpjauta puse žemyn dėkite bananą, į keptuvę įpilkite arbatinį šaukštelį klevų sirupo. Atidžiai stebėkite bananą, kad gražiai paruduotų, bet neperkeptų.

Bananui iškepus ir košei išvirus, serviruokite. Košę pagardinkite riešutų sviestu, juodojo šokolado gabalėliais, kokoso drožlėmis arba kubeliais, trūkstant saldumo – šlakstykite klevų sirupu. Viską užbaikite pabarstydami stambia druska.