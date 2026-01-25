Šildančios, skanios ir sočios sriubos – norėsis pakartoti

Kaip informuojama „Lidl Lietuva“ pranešime spaudai, sriubos tinka tiems, kas nori maitintis paprasčiau, skaniai ir taupiau. Augaliniai produktai leidžia mitybą praturtinti natūralumu ir lengvumu, jie suteikia sotumo, bet neapsunkina. Sriubos ne tik sušildo, bet ir leidžia maitintis lengviau, tačiau kartu mėgautis subalansuotu skoniu. „Lidl“ dalijasi trimis sriubų receptais, kurių paruošimas nereikalaus daug laiko, o ingredientai bus naudingi ir organizmui, ir piniginei.
Itališka pupelių sriuba
700 ml daržovių sultinio,
2 skardinės sviestinių pupelių,
1 skardinė konservuotų smulkintų pomidorų,
100 ml grietinėlės,
2 morkos,
1 svogūnas,
60 g špinatų,
2 saliero stiebai,
2 šaukštai pomidorų pastos,
4 skiltelės česnako,
1 šaukštelis džiovintų bazilikų,
druskos ir pipirų (pagal skonį),
alyvuogių aliejaus kepimui.
Į didelį puodą storu dugnu įpilkite aliejaus ir įkaitinkite iki vidutinės kaitros. Tuomet susmulkinkite svogūnus, morkas, salierus suberkite į puodą, pagardinkite druska, pipirais ir apkepkite 5 minutes. Į puodą sudėkite pomidorų pastą, suberkite smulkintą česnaką ir bazilikus – viską pakepkite 1 minutę. Tuomet supilkite sultinį, nupilkite konservuotų pupelių skystį ir suberkite jas į puodą, taip pat sukrėskite konservuotus pomidorus. Sriubai užvirus sumažinkite kaitrą, uždenkite puodą dangčiu ir virkite apie 15 minučių. Praėjus šiam laikui, suberkite špinatus, supilkite grietinėlę ir pakaitinkite keletą minučių, kol špinatai suminkštės.
Trinta pievagrybių sriuba
250 g pievagrybių,
3 bulvės,
100 ml grietinėlės,
50 g sūrio su melsvuoju pelėsiu,
500 ml vandens arba sultinio,
1 svogūnas,
aliejaus kepimui,
2 skiltelės česnakų,
druskos ir pipirų (pagal skonį).
Bulves supjaustykite mažais kubeliais, sudėkite į puodą, užpilkite vandeniu arba sultiniu, kad apsemtų bulves, ir virkite 15–17 minučių. Kol verda bulvės, susmulkinkite svogūną, sukapokite česnaką ir riekelėmis supjaustykite pievagrybius. Tuomet į keptuvę įpilkite aliejaus ir apkepinkite svogūną, kol jis suminkštės. Suberkite česnaką ir pakaitinkite pusę minutės. Suberkite pievagrybius ir pamaišydami kepkite ant vidutinės kaitros. Bulvėms išvirus, į puodą sudėkite pievagrybius ir svogūnus, supilkite grietinėlę ir įdėkite pelėsinio sūrio. Viską sutrinkite trintuvu iki glotnios konsistencijos. Pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais.
Perlinių kruopų sriuba su daržovėmis
200 g perlinių kruopų,
3 bulvės,
2 morkos,
1 svogūnas,
1 šaukštas grietinės,
700 ml sultinio,
žalumynų (pagal skonį).
Vandenyje užmerkite perlines kruopas ir palaikykite kelias valandas, o geriausia pernakt. Tuomet nupilkite vandenį ir perplaukite kruopas. Svogūną supjaustykite kubeliais, o morkas pusžiedžiais. Bulves susmulkinkite nedideliais gabalėliais. Puode storu dugnu įkaitinkite aliejų ir apkepkite svogūną ir morkas. Apkepusias daržoves užpilkite sultiniu, suberkite perlines kruopas ir virkite apie 30–40 minučių, kol kruopos suminkštės. Tuomet suberkite supjaustytas bulves, pagardinkite druska, pipirais ir virkite dar 15 minučių. Prieš valgydami pagardinkite grietine ir smulkintais žalumynais.
