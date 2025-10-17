Ispanijos miestas laikinai uždraudė priglausti juodas kates

Bet kokie prašymai globoti kates bus atmetami nuo spalio 1 dienos iki lapkričio 10-osios, siekiant išvengti „galimos rizikos (...), kylančios dėl prietarų, ritualų ar neatsakingo naudojimo“, praėjusią savaitę paskelbė Terasos miesto, esančio į šiaurę nuo Barselonos, gyvūnų gerovės tarnyba.
Toks sprendimas buvo priimtas „dėl artėjančio Helovino laikotarpio ir laikantis įvairių gyvūnų apsaugos organizacijų taikomų atsargumo kriterijų“, pridūrė miesto, esančio šiaurės rytiniame Katalonijos regione, institucijos.
Vietinis laikraštis „Diari de Terrassa“ citavo gyvūnų gerovės tarybos narį Noelį Duque (Noelį Dukę), praėjusią savaitę sakiusį, kad prašymų priglausti juodas kates padaugėja artėjant Helovinui „ritualiniais tikslais“ arba norint jas panaudoti „kaip dekoracijas, nes „tai šaunu“.
Miesto rotušė „negalėjo nekreipti dėmesio į šią niūrią temą“, sakė N. Duque, kuris savo „Facebook“ profilio nuotraukoje sėdi šalia oranžinės katės.
Gyvūnų gerovės grupės perspėja, kad per Helovino ritualus katės gali būti sužalotos, nužudytos arba panaudotos kaip gyvos dekoracijos.
Išimtys bus „tinkamai pagrįstos ir įvertintos centro techninės komandos, kai yra visiška saugumo garantija ir patikima pareiškėjo istorija“, teigė gyvūnų gerovės tarnyba.
Įprastas gyvūnų globos procesas bus atnaujintas po Helovino, pridūrė ji, neatmesdama galimybės, kad panašių draudimų bus imtasi ir ateityje.
Pasak savivaldybės pareigūnų, Terasoje gyvena daugiau nei 9,8 tūkst. kačių.
