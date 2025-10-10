Klubo apsaugininkas sumušė lankytoją, kuris tapo neįgaliu

Incidentas įvyko Maltoje. Apie tai praneša vietos portalas „Malta Today“.
Šis incidentas įvyko dar 2015-ųjų metų rugpjūčio mėnesį, tačiau teismo nuosprendis 43-ejų metų Markui Dimeckui paskelbtas tik dabar.
Vyras pripažintas kaltu dėl Italijos piliečio Danielle Nardelli sužalojimo. Nukentėjusiajam teko iškęsti operaciją, kuri pakeitė jo gyvenimą.
D. Nardelli papasakojo, kad tą dieną su draugu jis pramogavo Maltos klube „Club Plus One“. Kai jauni žmonės šoko, į patalpas įėjo keli apsaugininkai. Vienas iš jų smogė kumščiu italui į veidą. D. Nardelli nuo smūgio pargriuvo ant grindų ir prarado sąmonę.
Į įvykio vietą atvyko policijos pareigūnai, kurie nutarė, kad klubo lankytojas girtas, todėl jo nieko neklausinėjo ir išvyko.
Tačiau teisme vyras prisipažino, kad tą dieną jis alkoholio nevartojo. Jis pridūrė, kad vėliau kreipėsi į greitosios pagalbos skyrių, nes iš nosies stipriai bėgo kraujas. Tačiau gydytojas vyrui patarė keliauti namo.
Po kelių dienų italo savijauta pablogėjo. Jam buvo atlikti tyrimai. Paaiškėjo, kad pacientui buvo pasislinkę stuburo slanksteliai.
Vėliau D. Nardelli operavo tėvynėje. Tačiau gydytojai įspėjo, kad procedūra gali baigtis paralyžiumi.
Teigiama, kad po operacijos vyras iki šiol visiškai neatsigavo. Jis savarankiškai vos gali vaikščioti, valgyti ir šlapintis. Medikai patvirtino, kad D. Nardelli visam gyvenimui liko neįgalus.
