Krokodilas nusitempė vyrą po vandeniu matant jo broliui

2025-10-02 00:45
Parengta pagal užsienio spaudą

Malaizijoje po krokodilo išpuolio jaunas vyras dingo be žinios. Apie tai praneša leidinys „Sarawak Tribune“.

Krokodilas
Krokodilas / Reuters nuotr.

Nelaimėlis – 21-erių metų Jeffery Masingas Winas. Vyras buvo užpultas šeštadienį, rugsėjo 27-ąją dieną, kai maudėsi upės intake. Plėšrūnas nusitempė jį po vandeniu.

Vyro brolis, kuriam matant įvyko skaudi nelaimė, bandė jį išgelbėti. Tačiau to padaryti broliui nepavyko.

Dingus vyrui, pradėta jo paieškos – gelbėjimo operacija. Joje dalyvavo policija, civilinės gynybos pajėgos, miško darbuotojai, aplinkinių kaimų gyventojai.

Tačiau kol kas rasti J. M. Wino palaikų gelbėtojams nepavyko.

Rugsėjo pradžioje buvo pranešta, kad Kenijoje krokodilo auka tapo trylikametis moksleivis. Krokodilas jį sudraskė matant motinai.

 

 

