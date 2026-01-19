Apie skaudžią nelaimę praneša leidinys ZNBC.
Tragiškas incidentas įvyko Kakamba kaime, Kariba ežero pakrantėje.
Pasak Pietų provincijos policijos vado Moono Namalongo, plėšrūnas užpuolė ketvirtos klasės moksleivį. Berniukas, prieš eidamas į mokyklą, nutarė išsimaudyti Kariba ežere.
Krokodilas netikėtai užpuolė dešimtmetį, nutempė jį po vandeniu ir sudraskė.
Pranešama, kad vietos gyventojai nedelsdami surengė gelbėjimo operaciją. Ketvirtos klasės moksleivio palaikai buvo rasti maždaug po trijų valandų. Jie aptikti už 200 metrų nuo ežero kranto.
Skaudi nelaimė: krokodilas sudraskė dešimtmetį berniuką
2026-01-19 17:35
Zambijoje dešimtmetis berniukas tapo krokodilo auka.
Krokodilas / AFP nuotr.
