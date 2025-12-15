Mergina ištekėjo už ją iš griuvėsių ištraukusio gelbėtojo

Apie šią istoriją rašo leidinys „AsiaOne“.
Nuotaka tapo 28-erių metų Liu Ximei, jaunikiu – 40 metų Liangas Zhibinas.
Jie susipažino po žemės drebėjimo, įvykusio 2008-aisiais metais Sičuane. Liu Ximei, kuriai tuo metu buvo tik 11 metų, atsidūrė po dviejų aukštų pastato griuvėsiais. Liangas Zhibinas dalyvavo paieškų-gelbėjimo operacijoje.
2020-aisiais metais likimas juos vėl suvedė. Merginos mama užkandinėje atpažino Liangą Zhibiną. Ji apie tai pasakė dukteriai. Sutrikusi mergina priėjo prie vyro ir su juo pasisveikino. Po šio susitikimo jie pradėjo susirašinėti „WeChat“ mesendžeryje. Praėjus keleriems metams Liu Ximei pasipiršo savo gelbėtojui.
„Aš pamilau jį ne iš dėkingumo. Kai jį geriau pažinau, palaipsniui supratau, kad tai žmogus, su kuriuo verta pragyventi visą gyvenimą“, – sako mergina.
Naujausi komentarai