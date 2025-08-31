 Ištekėjo Lichtenšteino princesė

Ištekėjo Lichtenšteino princesė

2025-08-31 01:02
Jūras Barauskas (ELTA)

Lichtenšteino princesė Marie Caroline šeštadienį Vaduce ištekėjo už Leopoldo Maduro Vollmerio.

Ištekėjo Lichtenšteino princesė / Scanpix nuotr.

Šveicarijos bulvarinis laikraštis „Blick“ valdančiojo princo Hanso Adamo II 28-erių metų amžiaus anūkę pavadino „turtingiausia Europos princese“.

Ji su 34-erių investicijų valdytoju iš Venesuelos L. Maduro Vollmeriu susituokė Šv. Florino katedroje. Po ceremonijos iškilmės tęsėsi kunigaikščių šeimos pilyje.

Lichtenšteino rūmai laikomi labai turtingais – jiems priklauso nekilnojamojo turto, bankininkystės ir miškininkystės įmonių.

Alpių širdyje įsikūrusią iš kartos į kartą paveldimą kunigaikštystę sudaro vos 160 kvadratinių kilometrų, joje gyvena 40 tūkst. gyventojų.

