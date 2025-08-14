Taupyti vandenį padės... elektroninio pašto dėžutės valymas

Siekiant taupyti vandenį, gyventojai esą turėtų iš savo įrenginių ištrinti senus elektroninius laiškus ir nuotraukas. Anot agentūros, duomenų centrai savo sistemoms aušinti sunaudoja didelius vandens kiekius. Jei reikės apdoroti mažiau duomenų, reikės ir mažiau aušinti.
Agentūra taip pat ragina gyventojus trumpiau praustis po dušu. Be to, būtina sutaisyti nesandarius tualetus ir užsukti vandens čiaupus valantis dantis ar skutantis.
Šis pusmetis Anglijoje yra sausiausias nuo 1976 m. Šiuo metu, institucijos teigimu, fiksuojamas „visai šaliai reikšmingas“ vandens trūkumas. Penkiuose regionuose, įskaitant Jorkšyrą ir Mančesterį, įsitvirtinusi sausra. Dar šešiuose regionuose taip pat tęsiasi sausi orai.
Žemės ūkio agentūra „National Farmers Union“ (NFU) konstatuoja, kad vandens trūkumas paveikė ir derlių. Pasak viceprezidentės Rachel Hallos, kai kurios teritorijos praneša apie didelius nuostolius, „kurie gali turėti pragaištingų finansinių padarinių ir neigiamai paveikti visą šalies derlių“.
Daugelio upių ir užtvankų vandens lygis JK yra žemesnis nei įprasta šiam metų laikui. Tai jau sukėlė ribojimų: Jorkšyre prieš kelias savaites buvo uždrausta iš žarnų laistyti sodus. Duomenys rodo, kad tai leido 10 proc. sumažinti vandens suvartojimą privačiuose namų ūkiuose.
