Teismas išteisino chirurgus, leidusius dvylikametei padėti operuoti pacientą

Pietinio Austrijos miesto teismas nustatė, kad negalima įrodyti, jog vaikas išgręžė skylę paciento kaukolėje.
Prokurorai apkaltino vaiko motiną ir jos kolegą sužalojus pacientą, kai leido neapmokytam asmeniui atlikti chirurginę procedūrą. Teisėja teigė, kad kaltinamųjų elgesyje yra daug kritikos vertų aspektų, vaiko buvimą prie operacinio stalo apibūdino kaip „švelniai tariant, beprotišką“. Tačiau ji pabrėžė, kad byla grindžiama teisiniais, o ne etiniais sumetimais. Galiausiai teisėja paskelbė, kad kaltinamųjų elgesys „nėra baudžiamas pagal įstatymą“. Prokuratūra gali apskųsti sprendimą.
Pacientas patyrė sunkią galvos traumą dirbdamas miško darbus 2024 m. sausio mėnesį ir buvo paguldytas į ligoninę. Mergaitė tą dieną atsitiktinai lydėjo mamą į darbą ir pasiprašė įleidžiama į operacinę.
Gręžimo procedūrą atlikęs chirurgas teigė, kad leido vaikui paliesti grąžtą, tačiau visą laiką pats jį kontroliavo.
Jo kolegė, vaiko motina, vėliau ligoninės slaugytojoms pasigyrė, kad jos dukra išgręžė pirmąją skylę. Tai teismui patvirtino ji pati ir keli liudytojai. Teisėja sakė, kad šie teiginiai neįrodo, jog vaikas iš tikrųjų kontroliavo grąžtą, ir pridūrė, jog tėvai dažnai perdėtai vertina vaikų laimėjimus.
Eksperto ataskaitoje sakoma, kad nei kaukolės gręžimas, nei vaiko buvimas nesukėlė fizinių komplikacijų. Tačiau 35 metų pacientas teismui sakė, kad dažnai masto apie šį nutikimą. „Tai mane psichologiškai stipriai veikia“, – sakė jis.
Naujausi komentarai