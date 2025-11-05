Toliau plinta paukščių gripas

Tirolio ūkininkas su kibirais išsikrausto iš savo fermos. Nuo šiol jo tūkstantis paukščių bus šeriami tik tvarte – dėl jų pačių saugumo.
„Nuo šiol vištas laikysiu ir lesinsiu tik tvarte. Šerdamas jas lauke, priviliočiau ir laukinius paukščius, todėl natūraliai didėtų rizika, jei laukiniai paukščiai būtų netoliese“, – pasakojo ūkininkas Michaelis Hölzlis.
Paukščių gripo atvejų skaičius Austrijoje sparčiai auga. Labai užkrečiamas virusas iš viso 21 kartą aptiktas tarp gulbių ir kitų laukinių paukščių Aukštutinėje ir Žemutinėje Austrijoje bei Karintijoje. Taip pat – trys įtariami atvejai Zalcburge. Todėl Sveikatos apsaugos ministerija visą Austriją priskyrė padidintos rizikos zonai.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Ūkininkams patariama ypač kruopščiai valyti pakrovimo zonas ir įrangą. Jei gyvūnai mažiau ėda ar geria, arba gaišta, ūkininkai privalo informuoti valdžios institucijas, kad būtų išvengta tokios sudėtingos situacijos, kokia susiklostė Vokietijoje. Ten paukščių gripas jau seniai siaučia paukštidėse – daugiau nei pusė milijono vištų, ančių, žąsų ir kalakutų buvo sunaikinta, siekiant sustabdyti epidemiją.
Tačiau Austrijos Paukštininkystės pramonės asociacija ramina, kad kiaušinių ar žąsų, kurias austrai patiekia per lapkričio šventes, trūkumo nebus.
„Vokietijos atvejai neturės jokios įtakos Austrijos rinkai ar kainoms. Jei turėsime atvejų pačioje Austrijoje, ypač didesniuose ūkiuose, tai gali turėti įtakos“, – aiškino Paukštininkystės pramonės asociacijos vykdomasis direktorius Michaelis Wurzeris.
Tačiau kol kas teigiama, kad austrams dėl to nerimauti nereikia. Kaip ir žmonėms nereikia bijoti viruso – jis perduodamas tik tuo atveju, jei be apsaugos priemonių liečiami negyvi užsikrėtę gyvūnai.
