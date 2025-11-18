Tėvas ir sūnus keliavo buvusios koncentracijos stovyklos tuneliais ir dingo be žinios

Apie tai praneša Vokietijos leidinys „Bild“.
50-ies metų vyras ir jo devyniolikmetis sūnus išvyko į žygį koncentracijos stovyklos „Dora- Mittelbau“ tuneliais. Šioje Vokietijoje esančioje stovykloje 1943 – 1945 metais daugiau nei 60 tūkstančių kalinių gamino raketas Vokietijos karo pramonei.
Keliautojas apie savo planus pranešė buvusiai žmonai, o kai vyrai dingo be žinios, ji iškvietė policiją. Pareigūnai nutarė, kad keliauti senais koridoriais yra pavojinga, todėl pradėjo vyrų paieškas.
Policija į pagalbą pasitelkė kinologus ir tarnybinį sraigtasparnį.
Vėliau paaiškėjo, kad keliautojai nespėjo nusileisti į memorialinį kompleksą ir, išsigandę karininkų, pasislėpė nuo jų. Tada vyrai telefonu paskambino artimiesiems, kurie pranešė apie juos policijos pareigūnams.
Tėvui ir sūnui pateikti kaltinimai įsibrovus į svetimą teritoriją. Taip pat jie Tiuringijos policijai turės apmokėti jų paieškų išlaidas.
