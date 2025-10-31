 Tikėjosi vieno, gavo kai ką kitą: siuntoje – šiurpus radinys

Tikėjosi vieno, gavo kai ką kitą: siuntoje – šiurpus radinys

Moteris paštu tikėjosi gauti vaistų ir kitų medicinos reikmenų, tačiau išpakavusi siuntinį gerokai nustebo.

Trečiadienį pietvakarių Kentukyje (JAV) siuntinys, skirtas chirurginiam mokymui, buvo išsiųstas neteisingu adresu, pranešė vietos pareigūnai.

„Taip, tikra istorija. Ji tikėjosi medicinos reikmenų, bet dėžėje rado rankas ir pirštus“, – „NBC News“ sakė koroneris Scottas Danielis.

„Siuntinys turėjo būti pristatyta chirurgijos mokymams, bet kažkaip buvo pristatytas į jos namus“, – pridūrė jis.

Galiausiai moteris gavo reikiamą siuntą.

„Mums pavyko susisiekti su kurjeriu, kuris kitą rytą atsiėmė siuntinį“, – patikino S. Danielis.

