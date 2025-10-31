Tikėjosi vieno, gavo kai ką kitą: siuntoje – šiurpus radinys

Trečiadienį pietvakarių Kentukyje (JAV) siuntinys, skirtas chirurginiam mokymui, buvo išsiųstas neteisingu adresu, pranešė vietos pareigūnai.
„Taip, tikra istorija. Ji tikėjosi medicinos reikmenų, bet dėžėje rado rankas ir pirštus“, – „NBC News“ sakė koroneris Scottas Danielis.
„Siuntinys turėjo būti pristatyta chirurgijos mokymams, bet kažkaip buvo pristatytas į jos namus“, – pridūrė jis.
Galiausiai moteris gavo reikiamą siuntą.
„Mums pavyko susisiekti su kurjeriu, kuris kitą rytą atsiėmė siuntinį“, – patikino S. Danielis.
