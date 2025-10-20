Vyras darbe metus apsimetinėjo sergančiu ir per tą laiką atidarė du restoranus

Tai atsitiko Taivane. Apie nesąžiningą vyrą praneša „Mothership“.
29-erių metų vyras Lin į ligoninę kreipėsi 2024-ųjų metų lapkričio 21-ąją dieną. Taivanietis gavo pažymą, kad jam reikalingas ilgalaikis poilsis namuose. Darbdaviai išleido jį gydytis.
Vyrui kas mėnesį buvo mokama po 56 tūkst. naujųjų Taivano dolerių (maždaug 1580 eurų).
Nuo to laiko Lin tris kartus pratęsė nedarbingumo pažymėjimą. Vyras skundėsi, kad jį kankina depresija.
Neseniai paaiškėjo, kad dar 2024 metais Lin atidarė du jūros gėrybių restoranus Sindžiu mieste ir sėkmingai juos valdė. Vyras gaudavo solidų pelną. Tuo pačiu sukčius iš Pakrančių apsaugos tarnybos maždaug per metus gavo 600 tūkst. naujųjų Taivano dolerių (maždaug 15 800 eurų), nors nedirbo nė vienos dienos.
Kai apie tai sužinojo vyro darbo vadovai, nenaudėlis buvo nedelsiant atleistas. Dabar šį įvykį tiria prokuratūra.
