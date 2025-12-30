Pekinas žada jėga atsakyti į JAV ginkluotę Taivanui ir tęsia karines pratybas

„Reaguodami į nuolatines Taivano nepriklausomybę remiančių jėgų provokacijas ir didelio masto JAV ginklų pardavimą Taivanui, mes, žinoma, privalome ryžtingai priešintis ir jėga į tai atsakyti“, – kalboje Pekine sakė užsienio reikalų ministras Wang Yi (Vang I).
Šie Wang Yi komentarai pasirodė praėjus kiek daugiau nei valandai po to, kai Kinijos kariuomenė pranešė surengusi „ilgojo nuotolio kovinio šaudymo pratybas vandenyse į šiaurę nuo Taivano salos“.
Kinija laiko Taivaną savo suverenios teritorijos dalimi ir atsisako atmesti karinių veiksmų galimybę, siekdama perimti šios demokratinės salos kontrolę.
Kalbėdamas metiniame tarptautinių santykių simpoziume Pekine, Wang Yi pridūrė, kad bet koks bandymas trukdyti Kinijos susivienijimui su Taivanu „neišvengiamai baigsis nesėkme“.
