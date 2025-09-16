Į Parodos kalną ir vėl užkopė tūkstančiai: savaitgalį Kauną užvaldė FLUXUS festivalio dvasia

Aštuntą kartą kauniečius ir miesto svečius į tikrą FLUXUS dvasią įtraukusi šventė prasidėjo dar Parodos kalno apačioje – lietaus neišsigandę žmonės Jurgio Mačiūno aikštėje ėmė būriuotis jau 20 val.
Vos už pusvalandžio Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastatą nutvieskė unikali vaizdo instaliacija, kurioje atgijo 1 – 4 klasių moksleivių piešti FLUXUS gyvūnai. Įvairiausi dvikojai, keturkojai ar net aštuonkojai, „sušokę“ į išskirtinį laivą ir lydimi tūkstantinės minios, taip pat ėmė „kopti“ į Parodos kalną.
„Be galo džiaugiamės, kad FLUXUS festivalis ir vėl tapo ryškiu įvykiu, vienam vakarui Kauną pavertusiu kūrybiškumo ir unikalumo sostine. Dar kartą įsitikinome, kad žmonės šios šventės laukia visus metus, jai stropiai ruošiasi, puošiasi ir keisčiausias būdais kopia į Parodos kalną“, – sako festivalio prodiuserė Vaiva Marija Bružaitė.
Viršuje dalyvių laukė išraiškinga programa – į kalną su laivu „užplaukus“ FLUXUS gyvūnams, jie išsilaisvino milžiniškoje LRT Opus scenoje, kuri netrukus buvo užleista elektroninės muzikos atlikėjui Kristijonui Ribaičiui, šokdinusiam sausakimšą Dariaus ir Girėno aikštę.
Čia trankaus vakarėlio dalyvius pasitiko ir du ryškūs, LED ekranais pažymėti FLUXUS podiumai bei specialus nuotraukų konkursas – visi norintieji buvo kviečiami demonstruoti kūrybiškiausias savo pozas ir kostiumus. Nugalėtojai šią savaitę bus renkami Kauno menininkų namų, „Facebook“ paskyroje, o jų lauks organizatorių ir „Girstučio baseino“ įsteigti prizai.
Eismą uždaro nuo pat 2018-ųjų
Jau aštuonerius metus iš eilės vykstantis FLUXUS festivalis kviečia švęsti bendruomeniškumą ir kūrybą, transformuojant kasdienybę į vienintelę tokią saviraiškos šventę.
Renginio dalyviai kviečiami FLUXUS judėjimo įkvėptais kostiumais ir būdais, pasitelkiant gaivališką kūrybiškumą, kopti į Parodos kalną – vieną intensyviausių Kauno gatvių, kuri festivalio naktį būna išlaisvinama nuo automobilių eismo ir atveriama dalyviams.
Kopimas į kalną prasideda FLUXUS judėjimo pradininko Jurgio Mačiūno aikštėje ir baigiasi Dariaus ir Girėno aikštėje, kur susirinkusiųjų laukia specialūs pasirodymai.
Daugiau informacijos apie kasmet vykstantį FLUXUS festivalį – šioje nuorodoje.
Naujausi komentarai